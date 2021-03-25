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25.03.2021 13:32
Рубрика: Культура

Александр Скарсгард рассказал, почему не мечтает сыграть Кинг Конга

Текст: Сусанна Альперина
Фильм "Годзилла против Конга" режиссера Адама Вингарда в России можно будет смотреть на большом экране с 25 марта - в этот день он выходит у нас в прокат. Премьера - одновременно с мировой, но в некоторых других странах, в частности в США и Великобритании, лента будет доступна только в интернете. Хотя, конечно, этот потенциальный блокбастер, до отказа напичканный компьютерными эффектами, на домашнем экране не создаст нужного впечатления о себе. И Годзилле, и Конгу посвящали отдельные фильмы, и одного гигантского монстра на каждый из них было предостаточно. А тут впервые они - вдвоем, да еще и впечатляющие сцены сражений, плюс звездный состав актеров. С одним из них - Александром Скарсгардом - накануне выхода фильма к зрителю, пообщалась обозреватель "РГ".

Почему вы согласились принимать участие в фильме "Годзилла против Конга"?

Александр Скарсгард: Я знаю режиссера уже много лет. Мы с Адамом Вингардом работали вместе, да и потом оставались на связи. Когда он позвонил и предложил мне сниматься в этом фильме, я был очень рад - в первую очередь тому, что мы снова поработаем с Адамом. Кроме того - мне давно хотелось сниматься в экшн-боевике. У меня такого проекта не было уже лет пять, с тех пор, как снимался в "Тарзане". Так что я был счастлив принять участие в чем-то большом и сумасшедшем.

Александр, а вы помните тот момент, когда впервые узнали про Годзиллу и Кинг Конга? Это были фильмы? Какие?

Александр Скарсгард: Да, конечно, я знал их обоих. Ребенком я смотрел старые фильмы о Годзиллле - тот, что появился еще еще в 60-е годы. И о Конге - в 70-е. У нас дома были видеокассеты, и я часто их пересматривал. Да и сейчас могу пересмотреть - под настроение. Прекрасно понимаю, что это - не современные спецэффекты, что это - человек в костюме Годзиллы, а вокруг все миниатюрное, специально сделанное так, чтобы он казался гигантом.

Фото: kinopoisk.ru
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Может быть, вы сами мечтали сыграть Кинг Конга, например.

Александр Скарсгард: Я бы не сказал, что мечтал. В фильме "Тарзан", я снимался с обезьянами - правда, не такими большими, как Конг. А вот сейчас я подумал, а почему бы и нет? Почему бы не поработать теперь с такой огромной обезьяной?

Я прочитала, что вы при создании своего героя - ученого-биолога Натана Линда вдохновлялись Марти Макфлаем из фильма "Назад в будущее". Это правда? И если да, то почему?

Александр Скарсгард: Да. Натан любит 90-е годы прошлого века. Я бы даже сказал, что в каком-то смысле он застрял в том времени. Он тогда был ребенком, и такие фильмы, как "Назад в будущее", "Смертельное оружие", конечно же, на него повлияли. И я выбрал себе костюм немного похожий на тот, что был в фильме "Назад в будущее" - дутый жилет, клетчатую рубашку, и авиационные очки и нашивки. То есть - это действительно был кивок в сторону 80-х и 90-х.

Как вам удалось в роли соблюсти баланс между ученым-ботаником и человеком, физически подготовленным к разным испытаниям?

Александр Скарсгард: Я как раз не хотел, чтобы Натан был готов ко всему, что происходит. В этом и интерес - не делать его героем, не делать его сильным. Он - ученый, в нем главное - интеллект и мозг, а не сила, и именно поэтому очень интересно наблюдать его трансформацию. Очень захватывающе, ставки повышаются, особенно когда Годзилда и Конг сходятся в поединке. И мне нравится то, что он ранее никогда не держал в руках оружия. И для аудитории должно быть интересно наблюдать, как он выходит из тех переделок, в которые попадает. Именно потому, что он - не герой и не солдат.

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