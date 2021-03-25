Алена Леонова: Коляда поборется за тройку призеров на чемпионате мира

В четверг, 25 марта, в борьбу за медали чемпионата мира по фигурному катанию в Стокгольме вступают мужчины-одиночники. Россию представляют ученики Алексея Мишина - Михаил Коляда и Евгений Семененко.

Коляда - серебряный призер Олимпийских игр 2018 в командном соревновании, бронзовый призер чемпионата мира-2018, двукратный бронзовый призер чемпионатов Европы (2017 и 2018). Он пережил спад и паузу в карьере, в том числе из-за проблем со здоровьем, сменил тренера и пытается выйти на новый уровень под руководством профессора Мишина. Путевку на ЧМ Михаил заработал, выиграв отборочный чемпионат России.

Семнадцатилетний Евгений Семененко, который также работает с Татьяной Мишиной, стал победителем другого отборочного старта - финала Кубка России, обойдя в борьбе за право поехать в Стокгольм действующего чемпиона Европы Дмитрия Алиева.

Серебряная медалистка чемпионата мира 2012 года Алена Леонова поделилась с корреспондентом "РГ" ожиданиями от россиян на турнире одиночников в Щвеции, где фаворитами будут двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю и двукратный чемпион мира американец Нэтан Чен.

- Миша Коляда стал очень уверенным в себе. Это не пыль в глаза. Он ведет себя - не побоюсь этого слова - как чемпион, - подчеркнула Леонова. - Чувствуется, что он поверил в себя. Он может соперничать он готов это делать. У него появилась внутренняя сила, которая должна помочь ему на этом старте бороться за тройку призеров.

Что касается дебютанта Евгения Семененко, то перед ним стоят другие задачи.

- Семененко - молодой парень, он первый раз выступает на чемпионате мира. Думаю, тут важно показать себя, выполнить чистые покаты, чтобы запомниться судьям, побороться за то, чтобы на следующий олимпийский сезон наши одиночники получили три квоты, - отметила Алена. - Конечно, не думать только об этом. Иначе это будет излишнее волнение. Просто постараться сделать все, что можешь, а остальное решат судьи.