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25.03.2021 20:36
Рубрика: Общество

Ура? Каникулы?

Анна Кузнецова: Что ждет наших школьников летом
Текст: Татьяна Владыкина
Российская газета - Федеральный выпуск № 64(8415)
Роспотребнадзор предложил увеличить количество детей в отрядах с 50 до 75 процентов. Кроме того, предлагается отменить прошлогоднее постановление об отдыхе детей только в тех регионах, где они проживают. Похоже, у будущего лета есть шанс не стать каникулами строгого режима. Предложение ведомства тут же оценила детский омбудсмен Анна Кузнецова.
Анна Кузнецова: Более 40 процентов детских лагерей в прошлом году простаивали... Фото: Константин Завражин/РГ Анна Кузнецова: Более 40 процентов детских лагерей в прошлом году простаивали... Фото: Константин Завражин/РГ
Анна Кузнецова: Более 40 процентов детских лагерей в прошлом году простаивали... Фото: Константин Завражин/РГ

"Математика прошлой оздоровительной кампании такова: с июня по август 33 204 ребенка в возрасте 7-17 лет переболели COVID-19 (данные минздрава), - отмечает Анна Кузнецова на своей странице в "Фейсбуке". - Порядка 150 детей заболевших детей было выявлено в летних оздоровительных лагерях (предварительные данные уполномоченных по правам ребенка). Это примерно 0,45% от всех заболевших детей летом и 0,02% от всех отдохнувших в прошлую оздоровительную кампанию. При этом заболевание у детей преимущественно протекает в легкой форме. В то же время за три летних месяца по разным причинам погибли 885 детей (которые не были заняты организованными формами досуга) - это в 1,7 раза больше, чем летом 2019 года. Почти в 70 раз (до 11 124) увеличилось число пострадавших детей".

Анна Кузнецова: В РФ нужна программа создания круглогодичных детских лагерей

Уполномоченный по правам ребенка отметила, что институт детского правозащитника "направлял письмо в Роспотребнадзор с просьбой пересмотреть санитарно-эпидемиологические требования в части организации отдыха и оздоровления детей на предстоящий летний период, чтобы дети с учетом новых условий смогли полноценно отдохнуть летом, что является одним из главных условий их безопасности. "Рада, что наши предложения услышаны, Роспотребнадзором подготовлен соответствующий проект постановления. Главное, чтобы все меры по ослаблению требований организации летнего отдыха подоспели вовремя. Иначе лагеря просто не успеют...".

Корреспондент "РГ" уточнила у детского омбудсмена, что же все-таки ждет наших детей будущим летом?

- Сложный вопрос, - говорит Анна Кузнецова. - Важный. Сложно предсказывать в условиях пандемии. В прошлом году у нас открылось всего 20 процентов лагерей. Отдохнуть смогли около 900 000 ребят вместо пяти с лишним миллионов. Погибших детей за прошлое лето в полтора раза больше, и это беда. Летом многие подростки хотят трудоустроиться и подзаработать, в прошлом году трудоустроенных детей было меньше на 38 процентов, чем в 2019-м.

Более 40 процентов лагерей простаивали (если не больше). Некоторые работали не в полную силу. А это значит, что ресурс для их дальнейшего развития ограничен или утерян вовсе. Мы обращались в правительство по различным мерам поддержки лагерей, сейчас некоторые меры разработаны. Но, по нашим данным, только незначительная часть из 44 тысяч лагерей обратилась за этой поддержкой.

Конечно, без дополнительной поддержки возобновить летнюю кампанию в прежнем режиме будет очень тяжело, а запрос будет колоссальный. Дети не отдохнули в предыдущее лето. И, на мой взгляд, нужно утроить усилия по организации летней кампании в этом году. Мы будем проводить встречу с ведомствами, ждем действенных мер. То, что неорганизованный досуг - риск для детей, мы доказали не раз.

Общество Семья и дети Президент Уполномоченный по правам ребенка Отдых детей в летних лагерях

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