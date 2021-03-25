Австрия выдала РФ обвиняемого в хищении экс-чиновника Минкультуры

Новости

В Испании адмиралов XIX века назвали символами франкизма 12:43
На Среднем Урале отменили обязательную самоизоляцию для пенсионеров 12:42
В ЦИК создадут рабочую группу по блокировке незаконной агитации 12:41
В Ижевске вылечили от коронавируса 100-летнюю пациентку 12:41
В Беларуси начался промышленный выпуск вакцины "Спутник V" 12:40
Бондарев: Заказчиками военной продукции РФ является половина стран мира 12:32
В норвежском порту Киркенес опрокинулся мурманский траулер 12:30
Сейшелы начали принимать туристов 12:17
Видео: Дельфины вернулись в Венецию 12:14
В Европарламенте признали необходимость противостоять санкциям против "СП-2" 12:07
В Тюмени прооперировали пациента, у которого вырос "второй нос" 12:01
Ространснадзор выдал в 2020 году в 2,5 больше предостережений 12:01
В Таганроге дочери красноармейца вручили отцовскую медаль 11:52
Кому легче всего найти работу 11:50
AstraZeneca понизила оценку эффективности своей вакцины от коронавируса 11:47
В колониях Владимирской области провели медобследование заключенных, в том числе Навального 11:44
Голикова: В России нет массового распространения мутаций COVID-19 11:37
ФАС согласовала предельную цену на вакцину "КовиВак" 11:37
Совкомбанк объявил о покупке доли в "Восточном" 11:29
Появился первый кадр со съемок сериала по "Властелину колец" 11:24
Оперштаб: Еще 1722 пациента вылечились от коронавируса в Москве 11:23
Экс-главу комитета по имуществу мэрии Читы осудили за мошенничество 11:22
Минтранс предложил повысить штрафы для авиации общего назначения 11:22
На Украине установлен очередной антирекорд смертности от COVID-19 11:14
Симферополь попал в топ-3 популярных для отдыха летом городов РФ 11:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменятся правила сдачи экзамена на права с 1 апреля
Как изменятся правила сдачи экзамена на права с 1 апреля
Банк России запустит сбор монет у населения
Банк России запустит сбор монет у населения
1600 лет назад на Земле появился город, которому по сей день нет подобных
1600 лет назад на Земле появился город, которому по сей день нет подобных
25.03.2021 12:25
Рубрика: Происшествия

Австрия выдала РФ обвиняемого в хищении экс-чиновника Минкультуры

Текст: Иван Егоров
По поручению Генерального прокурора России Игоря Краснова с Федеральным министерством юстиции Австрийской Республики было организовано тесное взаимодействие с целью положительного разрешения вопроса о выдаче для привлечения к уголовной ответственности Бориса Мазо. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в Генпрокуратуре.
Борис Мазо. Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости Борис Мазо. Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
Борис Мазо. Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости

Мазо обвиняется в особо крупном мошенничестве с использованием служебного положения и совершенном организованной группой.

Фото: Instagram.com/tuleev_a.g/
Аман Тулеев: Пожар в "Зимней вишне" мог быть вызван поджогом

По данным Генпрокуратуры, в рамках расследования установлено, что в 2015 году организованной группой под руководством бывшего заместителя министра культуры Григория Пирумова, в которую входили директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо, а также руководитель группы строительных компаний "Роспан" Никита Колесников, совершено хищение бюджетных денег на сумму свыше 916 млн рублей. Эта сумма была выделена на строительство комплекса зданий и фондохранилища ФГБУК "Государственный Эрмитаж" в рамках государственного контракта между ФГБУК "Государственный Эрмитаж" и подконтрольным Колесникову ООО "МехСтройТранс".

Как считает следствие, получив реальную возможность распоряжаться похищенными деньгами, руководители и участники преступного сообщества обналичили 90 млн рублей, из которых 45 млн рублей были получены непосредственно Мазо и Пирумовым.

В ходе расследования также установлена причастность Мазо к отмыванию денег, полученных преступным путем, и созданию преступного сообщества.

В 2015-2016 годах похищенные бюджетные средства ФГБУК "Государственный Эрмитаж" на общую сумму 800 млн рублей участниками организованной группы были умышленно вовлечены в финансовые операции и другие внешне законные сделки для сокрытия преступного источника происхождения этих денег.

Как напомнили в Генпрокуратуре, уголовное дело в отношении Мазо находится в производстве Главного управления по расследованию особо важных дел СК России.

Фото: Снимок с видео/ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
ФСБ задержала напавшего на 6-ю роту псковских десантников боевика

Поскольку бывший чиновник Минкультуры скрылся от правоохранительных органов, в отношении него заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По поручению Генеральной прокуратуры, объявлен международный розыск.

Запрос о выдаче Мазо Генпрокуратурой России был направлен в Австрию 7 декабря 2018 года в связи с сообщением австрийских коллег от 11 октября 2018 года об установлении его местонахождения. В октябре 2019 года Земельный суд Вены удовлетворил российский запрос о выдаче Мазо, однако данное решение неоднократно обжаловалось стороной защиты обвиняемого в вышестоящие судебные инстанции.

"Благодаря большому объему проделанной работы, организованному тесному взаимодействию с австрийскими коллегами, а также оперативному представлению Генеральной прокуратурой Российской Федерации запрашиваемых австрийской стороной дополнительных сведений и материалов, удалось добиться принятия окончательного решения о выдаче в Россию Мазо", - подчеркнули в Генпрокуратуре.

Сегодня в сопровождении спецконвоя Борис Мазо будет доставлен в Москву.

Происшествия Правосудие Следствие

Главное сегодня

Мишустин: Надо заранее готовиться к возможным угрозам с учетом опыта пандемии
Вакцина "ЭпиВакКорона" признана безопасной для профилактики COVID-19
Голикова: В России нет массового распространения мутаций COVID-19
В Европарламенте признали необходимость противостоять санкциям против "СП-2"
AstraZeneca понизила оценку эффективности своей вакцины от коронавируса
Как узаконить ремонт в квартире, купленной "в бетоне"
Как не попасться на удочку мошенников, предлагающих заменить электросчетчик