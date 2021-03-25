Австрия выдала РФ обвиняемого в хищении экс-чиновника Минкультуры

По поручению Генерального прокурора России Игоря Краснова с Федеральным министерством юстиции Австрийской Республики было организовано тесное взаимодействие с целью положительного разрешения вопроса о выдаче для привлечения к уголовной ответственности Бориса Мазо. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в Генпрокуратуре.

Мазо обвиняется в особо крупном мошенничестве с использованием служебного положения и совершенном организованной группой.

По данным Генпрокуратуры, в рамках расследования установлено, что в 2015 году организованной группой под руководством бывшего заместителя министра культуры Григория Пирумова, в которую входили директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо, а также руководитель группы строительных компаний "Роспан" Никита Колесников, совершено хищение бюджетных денег на сумму свыше 916 млн рублей. Эта сумма была выделена на строительство комплекса зданий и фондохранилища ФГБУК "Государственный Эрмитаж" в рамках государственного контракта между ФГБУК "Государственный Эрмитаж" и подконтрольным Колесникову ООО "МехСтройТранс".

Как считает следствие, получив реальную возможность распоряжаться похищенными деньгами, руководители и участники преступного сообщества обналичили 90 млн рублей, из которых 45 млн рублей были получены непосредственно Мазо и Пирумовым.

В ходе расследования также установлена причастность Мазо к отмыванию денег, полученных преступным путем, и созданию преступного сообщества.

В 2015-2016 годах похищенные бюджетные средства ФГБУК "Государственный Эрмитаж" на общую сумму 800 млн рублей участниками организованной группы были умышленно вовлечены в финансовые операции и другие внешне законные сделки для сокрытия преступного источника происхождения этих денег.

Как напомнили в Генпрокуратуре, уголовное дело в отношении Мазо находится в производстве Главного управления по расследованию особо важных дел СК России.

Поскольку бывший чиновник Минкультуры скрылся от правоохранительных органов, в отношении него заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По поручению Генеральной прокуратуры, объявлен международный розыск.

Запрос о выдаче Мазо Генпрокуратурой России был направлен в Австрию 7 декабря 2018 года в связи с сообщением австрийских коллег от 11 октября 2018 года об установлении его местонахождения. В октябре 2019 года Земельный суд Вены удовлетворил российский запрос о выдаче Мазо, однако данное решение неоднократно обжаловалось стороной защиты обвиняемого в вышестоящие судебные инстанции.

"Благодаря большому объему проделанной работы, организованному тесному взаимодействию с австрийскими коллегами, а также оперативному представлению Генеральной прокуратурой Российской Федерации запрашиваемых австрийской стороной дополнительных сведений и материалов, удалось добиться принятия окончательного решения о выдаче в Россию Мазо", - подчеркнули в Генпрокуратуре.

Сегодня в сопровождении спецконвоя Борис Мазо будет доставлен в Москву.