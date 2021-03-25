Австрия выдала России бывшего чиновника минкультуры Бориса Мазо

Генпрокуратура добилась выдачи в Россию из Австрии бывшего крупного чиновника минкультуры Бориса Мазо, обвиняемого в многомиллионных хищениях из Эрмитажа.

Россия больше двух лет добивалась выдачи из Австрии Бориса Мазо. Фото: МВД России/ ТАСС

Этот процесс занял больше двух лет. Запрос о выдаче Мазо Генпрокуратурой России был направлен в Австрию 7 декабря 2018 года в связи с сообщением австрийских коллег от 11 октября 2018 года об установлении его местонахождения. В октябре 2019 года Земельный суд Вены удовлетворил российский запрос о выдаче Мазо. Однако решение неоднократно обжаловалось стороной защиты обвиняемого. Как рассказали корреспонденту "РГ" в надзорном ведомстве, по поручению Генпрокурора Игоря Краснова было организовано тесное взаимодействие с минюстом Австрии для положительного разрешения вопроса о выдаче Мазо.

"Благодаря большому объему проделанной работы, организованному тесному взаимодействию с австрийскими коллегами, а также оперативному представлению запрашиваемых дополнительных сведений и материалов удалось добиться принятия окончательного решения о выдаче в Россию Мазо", - подчеркнули в Генпрокуратуре.

По данным Генпрокуратуры, следствием установлено, что в 2015 году организованная группа под руководством бывшего замминистра культуры Григория Пирумова похитила более 916 млн бюджетных рублей, выделенных на строительство комплекса зданий и фондохранилища ФГБУК "Государственный Эрмитаж". Кроме Пирумова в преступную группу входили директор департамента управления имуществом минкультуры Борис Мазо, а также руководитель группы строительных компаний "Роспан" Никита Колесников.

Следствие считает, что, получив реальную возможность распоряжаться похищенными деньгами, руководители и участники преступного сообщества обналичили 90 млн рублей, из которых 45 млн рублей были получены непосредственно Мазо и Пирумовым. Кроме того, следователи установили причастность Мазо к отмыванию денег, полученных преступным путем, и созданию преступного сообщества. Речь идет об отмывании 800 млн бюджетных рублей, которые были выделены на Эрмитаж.

Как напомнили в Генпрокуратуре, уголовное дело в отношении Мазо находится в производстве Главного управления по расследованию особо важных дел СК России.

В сопровождении спецконвоя Борис Мазо должен быть доставлен из Вены в Москву.