Новости

В МИД КНР прокомментировали национализацию украинского завода "Мотор-Сич" 14:56
Петербурженка выжила после понижения температуры тела до 24 градусов 14:53
Первый энергоблок БелАЭС отключен от сети 14:50
В Минздраве сравнили эффективность трех российских вакцин от коронавируса 14:37
Малайзия закупит почти 13 миллионов доз вакцины "Спутник V" 14:36
Минэкономразвития: На подсолнечник будет введена запретительная пошлина 14:33
В Петербурге начали строить первую развязку ШМСД 14:31
Видео: В Чите впервые зафиксировали грозу со снегом 14:20
В Германии подсчитали ущерб от введения нового локдауна 14:19
"Тамбов" отстранил подозреваемых в игре на ставках футболистов 14:17
СК Новгорода начал проверку обрушения купола древнего храма 14:07
Билл Гейтс рассказал о роковой ошибке США и Европы в борьбе с COVID-19 14:04
Более двухсот дольщиков получат квартиры или компенсации 14:03
В Совфеде оценили идею регистрации в соцсетях по паспорту 14:00
Решетников рассказал о первых результатах программы ФОТ 3.0 13:57
Эксперт назвала опасные ошибки людей при лечении COVID-19 13:57
Песков объяснил ситуацию с курсом рубля 13:56
Можно ли самостоятельно отличить грипп от коронавируса 13:55
В Татарстане дети встали на колени в снег ради строительства новой школы 13:53
Лукашенко рассчитывает на упрочение двусторонних отношений с Казахстаном 13:49
Песков ответил на вопрос об очном участии Путина в акции "Бессмертный полк" 13:47
Песков оценил угрозу России от ракетных испытаний КНДР 13:40
Генпрокуратура опубликовала среднестатистический портрет преступника 13:39
Набиуллина дала советы, как стать главой Центробанка 13:32
Песков рассказал о самочувствии Путина на второй день после прививки 13:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменятся правила сдачи экзамена на права с 1 апреля
Как изменятся правила сдачи экзамена на права с 1 апреля
Банк России запустит сбор монет у населения
Банк России запустит сбор монет у населения
1600 лет назад на Земле появился город, которому по сей день нет подобных
1600 лет назад на Земле появился город, которому по сей день нет подобных
25.03.2021 14:04
Рубрика: В мире

Билл Гейтс рассказал о роковой ошибке США и Европы в борьбе с COVID-19

Текст: Алексей Чуриков
Фото: THOMAS KIENZLE / AFP Фото: THOMAS KIENZLE / AFP
Фото: THOMAS KIENZLE / AFP

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что, по его оценкам, пандемия коронавируса завершится к концу 2022 года благодаря массовой вакцинации жителей нашей планеты. В интервью польской газете Wyborcza и телеканалу TVN24 он подчеркнул, что такого количества жертв, какое наблюдается в США и странах Европы можно было бы избежать, если бы власти прислушались к советам экспертов в самом начале пандемии.

Фото: Tobias Schwarz / Pool via AP
Европе не хватает вакцин, чтобы остановить пандемию

Билл Гейтс рассказал, что он был одним из тех, кто предупреждал власти в необходимости заблаговременного принятия ряда не очень дорогих мер, чтобы затормозить распространение вируса. По его мнению, своевременные инвестиции в качественные и быстрые системы тестирования на коронавирус позволили бы избежать нынешней ситуации.

"К сожалению, эти инвестиции не были сделаны. Одной из рекомендаций была необходимость в как можно более быстром диагностировании больных. Технология ПЦР позволяет сделать очень точный тест. Если на ранней стадии эпидемии проверить достаточное количество людей и поместить в карантин всех с положительным результатом, то в таком случае можно было бы избежать того экспоненциального роста, который привел к столь широкому локдауну", - заявил Гейтс.

Он отметил, что США заплатили большую цену за неспособность принять своевременные решения в борьбе с пандемией. "Ряд стран, например, Австралия, Южная Корея и Новая Зеландия, сделали это очень, очень хорошо. К сожалению, большая часть Европы, Южной Америки и США этого не сделали, и мы заплатили за это огромную цену", - подчеркнул Билл Гейтс.

В мире США В мире Европа Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Песков объяснил ситуацию с курсом рубля
Мишустин: Важно продолжить создавать новые тесты для выявления мутаций COVID-19
В ЦИК создадут рабочую группу по блокировке незаконной агитации
ФАС согласовала предельную цену на вакцину "КовиВак"
Роскомнадзор предложил запрашивать паспорт при регистрации в соцсетях
Лавров: У России нет отношений с Евросоюзом
Ле Пен призвала власти Франции закупить "Спутник V"