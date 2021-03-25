Билл Гейтс рассказал о роковой ошибке США и Европы в борьбе с COVID-19

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что, по его оценкам, пандемия коронавируса завершится к концу 2022 года благодаря массовой вакцинации жителей нашей планеты. В интервью польской газете Wyborcza и телеканалу TVN24 он подчеркнул, что такого количества жертв, какое наблюдается в США и странах Европы можно было бы избежать, если бы власти прислушались к советам экспертов в самом начале пандемии.

Билл Гейтс рассказал, что он был одним из тех, кто предупреждал власти в необходимости заблаговременного принятия ряда не очень дорогих мер, чтобы затормозить распространение вируса. По его мнению, своевременные инвестиции в качественные и быстрые системы тестирования на коронавирус позволили бы избежать нынешней ситуации.

"К сожалению, эти инвестиции не были сделаны. Одной из рекомендаций была необходимость в как можно более быстром диагностировании больных. Технология ПЦР позволяет сделать очень точный тест. Если на ранней стадии эпидемии проверить достаточное количество людей и поместить в карантин всех с положительным результатом, то в таком случае можно было бы избежать того экспоненциального роста, который привел к столь широкому локдауну", - заявил Гейтс.

Он отметил, что США заплатили большую цену за неспособность принять своевременные решения в борьбе с пандемией. "Ряд стран, например, Австралия, Южная Корея и Новая Зеландия, сделали это очень, очень хорошо. К сожалению, большая часть Европы, Южной Америки и США этого не сделали, и мы заплатили за это огромную цену", - подчеркнул Билл Гейтс.