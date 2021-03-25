Более двухсот дольщиков получат квартиры или компенсации

Приняты решения о восстановлении прав 224 обманутых дольщиков из 3 регионов.

"По 2 домам в Ульяновской области и 2 домам в Калининградской области принято решение о завершении строительства, по 1 объекту в Челябинской области - о выплате компенсации", - сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

"139 человек получат жилье после завершения строительства объектов. 85 дольщикам выплатят компенсации по рыночной стоимости жилья. Выплаты гражданам стартуют с 31 марта", - отметил гендиректор Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Константин Тимофеев.

Будет завершено строительство домов в Ульяновской области (один дом застройщика ООО СК "АТРИУМ", один дом застройщика ООО "ЭВЕРЕСТ"), в Калининградской области (два дома застройщика ООО "Ситистрой-Сервис").

Компенсации будут выплачены дольщикам из Челябинской области (дом застройщика ООО "Здания Будущего").