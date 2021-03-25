Более половины детских площадок не соответствует нормам

Запрета на сетчатое ограждение спортплощадок добивается Общероссийский народный фронт. Об этом рассказала координатор центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды Светлана Калинина на форуме-выставке "Госзаказ".

Новые спортплощадки, как правило, окружены забором из металлической сетки. Однако буквально через год такие ограждения приходят в негодность, отметила Калинина. Сетка рвется, торчит в разные стороны, приварить ее невозможно. "В прошлом году было 280 случаев прокола рук, ног, глаз, травм спины именно на таком оборудовании", - сообщила эксперт.

ОНФ уже провел встречу с Росстандартом о том, что должен быть прописан регламент и нормы, которые должны учитываться при возоведении ограждения спортивных площадок. "Мы настаиваем, чтобы эта сетка была запрещена в эксплуатации детских и спортивных площадок", - подчеркнула Калинина.

Мониторинг ОНФ показал, что 56% детских площадок не соответствуют ни одному регламенту. Многие детские комплексы не заменялись и капитально не ремонтировались с 1980-х годов, износ оборудования доходит до 70-80%. "Ежегодно в России на детских игровых площадках происходит около 40 тысяч несчастных случаев", - сообщает ОНФ.