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25.03.2021 17:52
Рубрика: Экономика

Более половины детских площадок не соответствует нормам

Текст: Марина Трубилина

Запрета на сетчатое ограждение спортплощадок добивается Общероссийский народный фронт. Об этом рассказала координатор центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды Светлана Калинина на форуме-выставке "Госзаказ".

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Новые спортплощадки, как правило, окружены забором из металлической сетки. Однако буквально через год такие ограждения приходят в негодность, отметила Калинина. Сетка рвется, торчит в разные стороны, приварить ее невозможно. "В прошлом году было 280 случаев прокола рук, ног, глаз, травм спины именно на таком оборудовании", - сообщила эксперт.

ОНФ уже провел встречу с Росстандартом о том, что должен быть прописан регламент и нормы, которые должны учитываться при возоведении ограждения спортивных площадок. "Мы настаиваем, чтобы эта сетка была запрещена в эксплуатации детских и спортивных площадок", - подчеркнула Калинина.

Мониторинг ОНФ показал, что 56% детских площадок не соответствуют ни одному регламенту. Многие детские комплексы не заменялись и капитально не ремонтировались с 1980-х годов, износ оборудования доходит до 70-80%. "Ежегодно в России на детских игровых площадках происходит около 40 тысяч несчастных случаев", - сообщает ОНФ.

Экономика ЖКХ

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