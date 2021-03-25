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25.03.2021 21:22
Рубрика: Власть

Больше миллиарда заявок со всего мира поступило на вакцину "Sputnik V"

Текст: Айсель Герейханова
Фото: пресс-служба Минздрава РФ Фото: пресс-служба Минздрава РФ
Фото: пресс-служба Минздрава РФ

Число государств, желающих приобрести российскую вакцину "Sputnik V", продолжает увеличиваться. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Фото: РФПИ
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"Количество заявок уже сегодня - более 1 миллиарда 200 миллионов доз", - сказал он, выступая в четверг на четвертой конференции спикеров парламентов по вопросам борьбы с терроризмом и укрепления региональных связей. При этом в мире продолжают чинить ей препятствия, отметил депутат. Сейчас, несмотря на то, что вакцина "Sputnik V" зарегистрирована в 50 странах, рынок вакцин остается закрытым. А на Западе развернулась "война вакцин" с надуманными препятствиями для конкурентов, считает Слуцкий.

"Хотя сейчас, когда количество заболевших в мире перевалило за 125 миллионов человек, число погибших исчисляется сотнями тысяч, важно наладить эффективное взаимодействие под эгидой Всемирной организации здравоохранения, максимально открыть рынок вакцин, чтобы любая страна, обладающая соответствующими компетенциями, могла поставлять ее в другое государство", - призвал депутат.

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