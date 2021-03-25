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25.03.2021 13:21
Рубрика: Экономика

ЦБ предложил внести телефонное мошенничество в Уголовный кодекс

Текст: Игорь Зубков
Банк России предлагает подвести телефонных мошенников под статью 159.6 Уголовного кодекса "Мошенничество в сфере компьютерной информации". Максимальное наказание по этой статье - 10 лет лишения свободы.

Банк России неоднократно выступал за ужесточение ответственности в этой сфере. Еще в 2019 году рассматривалось введение отдельного состава преступления для сотрудников и организаторов мошеннических кол-центров.

Фото: iStock
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Необходимость все-таки что-то предпринять стала особенно очевидной еще в прошлом году, когда активность телефонных мошенников резко возросла на фоне пандемии - за 2020 год Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России направил на блокировку операторам связи 26,4 тысячи телефонных номеров (на 86% больше, чем в 2019 году), потери клиентов банков в полтора раза - объем несанкционированных операций по банковским счетам физлиц и юрлиц в 2020 году составил около 9 млрд рублей, в основном они стали результатом телефонного мошенничества.

Не только телефонное мошенничество, но и другие методы социальной инженерии (когда преступники побуждают людей совершить перевод путем обмана или злоупотребления доверием) могут квалифицироваться по разным статьям УК, это затрудняет доведение дела до судебного решения, отмечает Банк России, и предлагает внести дополнения в УК для упрощения квалификации подобных преступлений.

Статья 159.6 УК введена в 2012 году, когда телефонное мошенничество еще не стало национальным бедствием. Она описывает хищение чужого имущества или приобретение права на него "путем ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации либо иного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных сетей". Но самый массовый вариант телефонного мошенничества не предполагает каких-либо взломов: жертвы либо сами переводят деньги, либо сообщают преступникам коды и другую информацию, с помощью которой с карты списываются деньги, и при этом теряют право на возмещение потерь по закону о национальной платежной системе.

Как именно может измениться формулировка статьи 159.6 УК, пока неясно, в Банке России не ответили на этот вопрос.

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