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25.03.2021 09:45
Рубрика: Общество

Чат-бот центров "Мои Документы" ответит на вопросы об услугах онлайн

Текст: Любовь Проценко

Получить необходимую информацию о госуслугах и дополнительных сервисах на официальном сайте центров "Мои Документы" Москвы теперь можно еще удобнее и быстрее. На странице md.mos.ru появился чат-бот, который ответит на самые популярные вопросы горожан за считаные секунды. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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"Мы стремимся сделать процесс получения необходимых госуслуг для граждан максимально легким и комфортным. Количество услуг в центрах постоянно расширяется, формат их предоставления совершенствуется, появляются дополнительные сервисы. Так, мы рады заявить, что теперь на сайте центров "Мои Документы" работает виртуальный помощник. Новый цифровой сервис поможет найти информацию по оформлению конкретной услуги или, например, записаться на прием к специалисту за считаные секунды. Это очень удобно, ведь теперь москвичам не придется искать информацию вручную - достаточно будет просто задать вопрос на сайте. В случае, если чат-бот получит сложный вопрос, на помощь горожанам придет оператор службы поддержки. Хочу отметить, что в процессе работы виртуальный помощник будет постоянно обучаться на диалогах с заявителями, и его ответы станут более точными"^ рассказала Ракова.

В базе знаний консультанта содержится почти 8 тысяч информационных материалов и статей, эти данные будут использованы при ответе пользователю.

Если виртуальный помощник получит сложный вопрос - он автоматически обратится к оператору службы поддержки портала mos.ru. Специалист удаленно подберет необходимые сведения и направит заявителю, а бот сохранит новую информацию для последующих ответов. Такой формат работы позволит интерактивному консультанту совершенствовать знания и постоянно учиться у настоящих сотрудников службы поддержки контакт-центра правительства Москвы.

Задать вопрос чат-боту посетители сайта центров "Мои Документы" смогут, кликнув мышкой на синий значок в правом нижнем углу экрана. В открывшемся окне появится строка ввода, где пользователь сможет написать свой запрос. Количество вопросов, которые можно задать боту, не ограничено.

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
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Чат-бот разработан Департаментом информационных технологий Москвы. С февраля прошлого года он консультирует пользователей портала mos.ru. За это время в онлайн-чат поступило более 1,5 миллиона обращений, на 750 тысяч из них виртуальный помощник ответил самостоятельно, без помощи оператора.

В настоящее время в офисах "Мои Документы" горожане могут получить более 270 государственных услуг. 98% из них предоставляется по экстерриториальному принципу. Районные центры госуслуг открыты для посетителей ежедневно с 08:00 до 20:00, флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ - с 10:00 до 22:00.

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