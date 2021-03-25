Известный лингвист и автор книг по русскому языку Ирина Левонтина объяснила, чем гаджет отличается от девайса.

По ее мнению, эти слова уже вышли за рамки компьютерного сленга. Однако лексическая разница между ними пока не всем понятна.

Первое отличие. Гаджет - маленькое устройство, а девайс - не обязательно. "Можно сказать, что гаджеты - это такие "штучки". А девайсы могут быть и "штуковинами". Гаджет именно своей миниатюрностью вызывает восхищение: надо же, такой маленький, хорошенький - а вот поди ж ты. Например, вмещает нереальное количество музыки и картинок, как iPod, - пишет она на сайте Forbes.

Второе. Гаджет - всегда цифровое устройство (так иногда именуют и части программного обеспечения), а девайс - не всегда. Так называют и мясорубку, и электропилу. "Вообще гаджет скорее умненький (вспомним слово смартфон), а девайс, хороший девайс - скорее мощный. Даже турбомегамощный", - комментирует Левонтина.

Третье. Это объяснить сложнее всего. Отличие касается системы ценностей, которая стоит за каждым словом. "Ценность девайса скорее утилитарная: он облегчает человеку работу, помогает добиваться своих целей. Девайс отвечает какой-то практической потребности. Гаджет же имеет ценность более эстетическую и отвечает в основном потребности в новых ощущениях. Гаджет хорош тем, что он новый, забавный, интересно разобраться, где там у него что переключается, и вообще тем, что это же надо было такое выдумать. Гаджет - это игрушка. Это модно, это, конечно, безумно дорого, но эту штучку хочется иметь, в нее хочется поиграть", - объясняет лингвист.