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25.03.2021 13:55
Рубрика: Общество

Чем гаджет отличается от девайса

Текст: Елена Новоселова
Известный лингвист и автор книг по русскому языку Ирина Левонтина объяснила, чем гаджет отличается от девайса.
Фото: REUTERS/Steve Marcus Фото: REUTERS/Steve Marcus
Фото: REUTERS/Steve Marcus

По ее мнению, эти слова уже вышли за рамки компьютерного сленга. Однако лексическая разница между ними пока не всем понятна.

Фото: wikimedia.org
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Первое отличие. Гаджет - маленькое устройство, а девайс - не обязательно. "Можно сказать, что гаджеты - это такие "штучки". А девайсы могут быть и "штуковинами". Гаджет именно своей миниатюрностью вызывает восхищение: надо же, такой маленький, хорошенький - а вот поди ж ты. Например, вмещает нереальное количество музыки и картинок, как iPod, - пишет она на сайте Forbes.

Второе. Гаджет - всегда цифровое устройство (так иногда именуют и части программного обеспечения), а девайс - не всегда. Так называют и мясорубку, и электропилу. "Вообще гаджет скорее умненький (вспомним слово смартфон), а девайс, хороший девайс - скорее мощный. Даже турбомегамощный", - комментирует Левонтина.

Третье. Это объяснить сложнее всего. Отличие касается системы ценностей, которая стоит за каждым словом. "Ценность девайса скорее утилитарная: он облегчает человеку работу, помогает добиваться своих целей. Девайс отвечает какой-то практической потребности. Гаджет же имеет ценность более эстетическую и отвечает в основном потребности в новых ощущениях. Гаджет хорош тем, что он новый, забавный, интересно разобраться, где там у него что переключается, и вообще тем, что это же надо было такое выдумать. Гаджет - это игрушка. Это модно, это, конечно, безумно дорого, но эту штучку хочется иметь, в нее хочется поиграть", - объясняет лингвист.

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