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25.03.2021 14:40
Рубрика: Общество

Чему учиться, чтобы учить: как педагогу быть успешным

Текст: Мария Набиркина
Что нужно, чтобы быть классным учителем? Чтобы дети бежали на урок, а дома взахлеб рассказывали о том, что было в школе? Чему учиться педагогу, который хочет быть успешным в современном мире?
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Непрерывный "апгрейд" собственных знаний, индивидуальный подход к ученику, технологическая грамотность и цифровые навыки - вот лишь некоторые важные штрихи к портрету успешного учителя.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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Еще полвека назад о таких вещах никто не задумывался.

- В 50-х годах прошлого века учителя были самыми грамотными людьми, уполномоченными государством. Они воспитывали не только детей, но и их родителей, - рассказывает профессор кафедры педагогики Тихоокеанского государственного университета Алла Кузнецова. - Особых требований к педагогам не было, но после реформы 1984 года произошел всплеск: появились различные методики, нестандартные уроки. В 90-х годах ХХ века на педагогов обрушилась масса требований в виде различных терминов: гуманитаризация, информатизация, дифференциация. Мало кто понимал, что стоит за этими принципами и как применять их на практике.

И в это же время все очевиднее становилась необходимость переподготовки учителей, повышений квалификации. Потом появился ЕГЭ и новые стандарты образования, направленные на результат.

- Стало ясно, что педагогам нужны не только практические навыки - то, что сегодня называют hard skills, но и soft skills - навыки общения, работы в команде, - поясняет Алла Кузнецова. - Мы до сих пор ищем конструкцию, которая помогала бы учителям развиваться. Есть вектор в сторону непрерывной поддержки профессионального развития педагогов. Сегодня педагог может выбирать и строить свою образовательную программу, развивая все необходимые компетенции, приобретая новые роли.

Действительно, сегодня для учителей существует множество путей саморазвития: предметные курсы-тренинги, интенсивы, стажировки, программы-конструкторы. Но многим знакома ситуация: школьная администрация направляет на одни курсы повышения квалификации всех учителей разом, но не для всех они одинаково полезны. Есть ли другой подход? - Директор должен понимать, в чем особенность каждого учителя, - говорит заведующая лабораторией МГПУ профессор Татьяна Ковалева. - Хорошая идея - создавать профессиональные требования не к учителю, а к образовательной команде. Ведь среднестатистического учителя не существует. Каждому важно вкладываться своими самыми сильными сторонами в эффективность коллектива.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Узнать свои сильные стороны и понять где нужно "подтянуться", можно на разных интенсивах. Один из них - интенсив "Я Учитель" Яндекса - стартовал 15 марта уже в третий раз. В прошлом году тесты прошли более 100 тысяч педагогов. И сейчас, по-прежнему, любой учитель может бесплатно пройти диагностику и узнать свой уровень цифровых компетенций, навыков успешного учителя и способностей работать с "трудным поведением" детей.

- Тест "Компетенции успешного современного учителя" оценивает шесть универсальных "гибких" навыков: ориентацию на результат, анализ своих действий, индивидуальный подход к каждому ученику, умение сотрудничать с коллегами и другие, - прокомментировала руководитель программы "Я - Учитель" Влада Казанцева. - Цифровые компетенции - это умение работать в цифровой образовательной среде, знание принципов информационной безопасности и цифровой этики. Кроме того, можно пройти тест на компетенции, необходимые для того, чтобы сформировать у учеников читательскую, математическую, естественно-научную, финансовую грамотность, креативное мышление, а также проанализировать свои возможности по работе с трудным поведением детей в школе.

Современному учителю важно уметь анализировать то, что он делает, ставить задачи, задавать вопросы: зачем и почему я учу детей именно так? Что можно добавить, а что, может быть, убрать из своих методов и приемов? Такая сверка с самим собой - это уже развитие. Интенсив помогает погрузиться в это состояние - состояние, когда ты задаешь вопросы себе, задумываешься, осознаешь себя как профессионала.

Комментарий

Наталья Шевелева, завкафедрой педагогических технологий непрерывного образования МГПУ:

- Диагностика - не сдача экзамена, защита диплома или магистерской работы. Она помогает осознать свои точки роста и определить дальнейший трек развития. Человек учится прежде всего для себя. И учитель учит хорошо до тех пор, пока учится сам. В образовании сегодня происходят изменения, учить детей так, как учили нас, невозможно и скучно. В образование пришли сетевые модели обучения: можно приглашать на мероприятия спикеров со всего мира, определять индивидуальную образовательную программу не только для учеников, но и для себя. Педагоги - в основном практики, они пойдут за новыми технологиями, когда увидят результат. Наша задача - помочь им в освоении нового.

Общество Образование

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