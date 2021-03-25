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25.03.2021 09:32
Рубрика: Происшествия

"Черные банкиры" незаконно обналичили 148 миллионов рублей

Текст: Михаил Фалалеев

Трое финансистов совершали аферы в северной столице. В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что с марта 2018 года по декабрь 2020 года они перевели под предлогом оплаты товаров и услуг не менее 148 миллионов рублей на расчетные счета подконтрольных организаций - так называемых фирм-однодневок. Деньги были переданы заказчикам за вычетом вознаграждения. Доход мошенников, исчисленный по ставке не менее 11 процентов от обналичиваемой суммы, составил около 16,2 миллиона рублей.

Фото: iStock
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Питерская полиция задержала организатора преступной схемы - 31-летнюю женщину, 45-летнего мужчину, который занимался привлечением клиентов, и 26-летнего мужчину, который регистрировал юридических лиц и открывал банковские счета.

В полиции считают, что услугами этих финансистов пользовались фирмы и граждане, которые намеревались скрыть свои деньги от налогового и финансового контроля. В ходе обысков у задержанных изъяты документы на фиктивные фирмы, банковские карты, компьютеры и 8 миллионов рублей наличными.

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