ЦИК: В сентябре пройдет почти 9 тысяч выборов всех уровней

В Единый день голосования 19 сентября по всей России пройдет почти девять тысяч избирательных кампаний федерального, регионального и муниципального уровня, рассказал в четверг член ЦИК Антон Лопатин на панельной сессии I Всероссийского электорального экспертного форума.

Он напомнил, что на третье воскресенье сентября запланированы выборы депутатов Госдумы восьмого созыва, девять субъектов РФ выберут губернаторов прямым голосованием, еще 39 - депутатов законодательных собраний. Кроме того, в 11 столицах российских регионов изберут городские парламенты.

"Всего пройдет порядка девяти тысяч избирательных кампаний. И если брать количество мандатов, которые будут разыгрываться, то это примерно 34 тысяч мандатов", - сообщил Антон Лопатин.

Добавим, что Единый день голосования в России проходит во второе воскресенье сентября, кроме тех лет, когда избирается новый состав Госдумы. Согласно законодательству, их назначает своим указом президент за 90-110 дней до предполагаемой даты голосования.