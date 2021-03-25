ЦСКА вышел вперед в серии против "Локомотива"

Хоккеисты московского ЦСКА победили ярославский "Локомотив" в пятом матче плей-офф КХЛ - 3:2. Благодаря этому армейцы повели в серии до четырех побед - 3-2.

Противостояние ЦСКА и "Локомотива" стало самым интересным на стадии 1/4 финала Кубка Гагарина. После четырех встреч в серии была ничья, и от исхода пятого поединка зависело очень многое.

ЦСКА смог отличиться уже на первой минуте встречи. Бросок Константина Окулова застал врасплох голкипера гостей. В концовке стартовой 20-минутки ЦСКА увеличил преимущество. Максим Мамин отправил шайбу в сетку после передач Максима Шалунова и Окулова.

Во втором периоде команды обменялись голами. Теэму Пулккинену удалось сократить отставание в счете, но Мамин все же восстановил отрыв в две шайбы.

Гости пытались спасти игру в третьем периоде и даже сократили отставание до минимума после шайбы все того же Пулккинена, но спасти игру им не удалось.

ЦСКА повел в серии 3-2, шестой матч пройдет в Ярославле 27 марта.