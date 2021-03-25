Видео: Дельфины вернулись в Венецию

Накануне 1600 юбилея со дня основания Венеции, празднуемого 25 марта, закрытую на карантин Лагуну посетили дельфины.

Как видно из ролика, просочившегося в сеть, отсутствие интенсивного движения и, как следствие, гондол позволило млекопитающим расслабиться и устроить настоящий заплыв. Аналогичное видео уже выставлялось пользователями во время прошлогоднего локдауна. Позже выяснилось, что они были фейковыми. Но на этот раз - все по-настоящему.

Двух дельфином запечатлели в момент, когда они следовали по маршруту Гранд-канал - остров Джудекка. Они, как некогда туристы, устроили "одновременный тур" по Венеции.

Спустя какое-то время прытким "гостям" поспешили на помощь сотрудники полиции и специалисты по работе с морскими животными. За два часа они сумели вернуть дельфинов обратно в Адриатическое море.