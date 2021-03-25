Для регистрации в соцсетях не понадобятся паспортные данные

Роскомнадзор счел избыточным запрашивать паспортные данные и место жительства при регистрации в соцсетях и мессенджерах.

Ранее ведомство предложило обязать интернет-ресурсы собирать паспортные и другие данные при регистрации новых пользователей. Это было нужно для сбора согласий на обработку персональных данных на специальной платформе Роскомнадзора.

Теперь регистрация в системе будет проводиться только через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая связана с порталом госуслуг. Сбор и обработка дополнительных данных не допускается. Такое изменение внесут в обновленный проект приказа Роскомнадзора. Кроме того, в ведомстве напомнили, что использование системы необязательно для граждан и не является условием регистрации в соцсетях и мессенджерах.

Интернет должен стать безопасной средой, считает Александр Хинштейн, глава думского комитета по информполитике. Практика использовать обезличенные ники сохраняется в основном у мошенников и людей, распространяющих деструктивный контент. Но все же идея "интернета по паспорту" избыточна, говорит он. Самое важное, по его мнению, - менять культуру общения в интернете.

Интернет-ресурсы собирают персональные данные посетителей, чтобы формировать наиболее подходящий им контент. Соцсети анализируют наше поведение в сети, места, где мы бываем, наши интересы и увлечения. На основе данных специальные алгоритмы формируют для нас ленту постов, показывают релевантную рекламу и так далее.

С 1 марта в России использовать персональные данные без согласия пользователей запрещено. Если раньше пользователь давал такое согласие, подписывая пользовательское соглашение, то теперь он может определять, какую именно информацию он позволяет обрабатывать, а какую - нет.

К стандартному пользовательскому соглашению добавляется еще одно. В нем пользователь может "галочками" отмечать сведения, доступные для обработки (например, только Ф.И.О. и дата рождения или только Ф.И.О., адрес и фотографии). Все остальное использовать будет нельзя.

Инициатива предоставлять паспортные данные вызвала беспокойство, говорит Андрей Масалович, ведущий эксперт по конкурентной разведке Академии информационных систем, президент консорциума "Инфорус". Он опасается, что в том случае данные будут бесконтрольно утекать. Если соцсети для идентификации пользователей должны будут собирать персональную информацию, включая паспортные данные, то могут появиться новые соцсети, целью которых станет именно сбор таких данных. И "наши досье" могут стать доступны по всему миру. "Более изящным решением стало бы ужесточение правил регистрации электронных адресов и сим-карт, а уже идентифицировать пользователей по ним", - предлагает Масалович.

Дискуссия

Антон Цветков, председатель Общероссийского движения "Сильная Россия":

- В целом я не вижу в этом (предоставлении паспортных данных. - Прим. ред.) ничего плохого. Мы давно уже указываем и номер телефона, и, собственно говоря, свои данные, только при регистрации они уходят иностранным владельцам соцсетей. Это уже есть, иногда они требуют и фото с паспортом, и, если они будут еще и в Роскомнадзоре, ничего плохого в этом нет. Но в этом случае должно было бы быть обеспечено надежное хранение персональных данных.

Кроме того, возможно, это поможет избавиться от всяких ботов и троллей. Ведь соцсети в первую очередь созданы для общения реальных людей, и многие пользователи действительно страдают от огромного количества подобных виртуальных персонажей, которые хамят, обзываются и вообще создают много негативных моментов в социальных сетях.

Конечно, хотелось бы, чтобы все понимали, что соцсети - это для реальных людей, что важно слышать их мнение, и что каждый человек должен отвечать за те слова, которые он там пишет. Поэтому в целом я ничего плохого в данном предложении не вижу. Добропорядочные люди точно от этого не пострадают, а бороться с недобропорядочными - задача государственных органов, которая и будет реализовываться в том числе и в предложенном нововведении.

Дмитрий Краснов, заслуженный адвокат, эксперт Общероссийского движения "Сильная Россия" по правовым вопросам:

- Соцсети и интернет-пространство в последнее время очень прочно вошли в нашу жизнь, поменяли ее привычный уклад, и там появилось много как позитивных, так и негативных моментов. Безусловно, эти новые общественные отношения необходимо регулировать новыми законами, которые позволили бы поставить под правовой контроль взаимоотношения участников соцсетей и пользователей интернета.

Мы являемся свидетелями того, что множество преступлений сейчас совершается в интернет-пространстве, таких, как оскорбления, доведение до самоубийства, различные мошенничества, и это, конечно, необходимо искоренить. Регистрация граждан в соцсетях с помощью паспорта позволила бы в какой-то мере решить эту проблему. Однако мы знаем, что, когда такие же требования были введены при покупке сим-карт, количество телефонных мошенничеств не уменьшилось, а даже увеличилось. Так что подобное нововведение не решит проблему системно. Но, безусловно, ее нужно регулировать законом.

Подготовил Иван Петров