Доставку "Почтой России" сможет оплатить получатель посылки

"Почта России" объявила о запуске нового сервиса для физлиц - оплачивать доставку посылки теперь смогут получатели. Раньше оплатить доставку мог только отправитель.

Пока услугу можно получить только через приложение компании в смартфонах на базе Android. При выборе способа оплаты отправитель может указать, что платит получатель, и затем на заключительном этапе оплаты поделиться с ним ссылкой на онлайн-платеж. Позже сервис заработает для владельцев iPhone и пользователей сайта.

Услуга должна быть востребована для продажи товаров в соцсетях и на платформах частных объявлений, считает в "Почте России". "Новый сервис сделает коммерческие отношения между физическими лицами в дистанционной торговле более безопасными, доверительными и удобными. Заранее оплаченная доставка гарантирует отправителю заинтересованность в товаре, а получателю - то, что посылка точно будет отправлена. Покупателю не придется переводить деньги за доставку на карту, что снизит риски мошенничества", - отметил Артем Степин, директор по маркетингу "Почты России".