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25.03.2021 15:47
Рубрика: Общество

Лекарство от Эболы показало эффективность против коронавируса

Текст: Ольга Орлова

Группа ученых из Университета штата Северная Каролина доказала эффективность трех известных противовирусных препаратов против коронавирусной инфекции. Эти препараты используются при лечении болезней, вызванных вирусами Эболы и Марбурга.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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Исследователи испытали данные препараты на культурах клеток против SARS-CoV-2, вируса простуды (HCoV 229E) и вируса мышиного гепатита (MHV).

Препарат, известный для лечения против вируса Эболы, и ранее тестировался как средство против SARS-CoV-2, но поскольку он проверялся на клетках организма обезьян, то не показал того эффекта, как на клетках человеческого организма.

"Разные клеточные линии могут по-разному реагировать на соединение. Это указывает на необходимость тестирования соединений во многих различных клеточных линиях, чтобы исключить ложноотрицательные", отметил соавтор исследования Шон Экинс.

Заново открытые препараты, как выяснилось, эффективны не только в отношении SARS-CoV-2, но и в отношении родственных коронавирусов. Это открытие может помочь при лечении новых коронавирусов.

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