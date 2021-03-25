Экономист рассказал, когда пластиковые карты заменят на виртуальные

Пластиковые карты уже через 5 лет могут быть вытеснены с российского рынка виртуальными. Об этом заявил экономист, преподаватель Российской Академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ Владислав Гинько. Таким образом он прокомментировал заявление гендиректора Visa в РФ Михаила Бернера, по мнению которого "пластик" может исчезнуть совсем через 10 лет.

"Я думаю, через пять лет пластиковые карты - это будет сегмент нишевый, когда будет удобно расплачиваться пластиковыми картами, как удобно расплачиваться наличными деньгами", - заявил Гинько в эфире радио "Комсомольская правда".

Он подчеркнул, что этот тренд уже заметен: многие новые клиенты банков "даже не хотят приходить в отделение за пластиковой картой, то есть они понимают, что картой можно пользоваться в приложении".