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25.03.2021 20:46
Рубрика: Общество

Эксперт: Российские вузы укрепляют свои позиции в мировых рейтингах

Текст: Мария Набиркина

Российские университеты заметно укрепили свои позиции в глобальных рейтингах. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда рассказала профессор Института развития образования ВШЭ Ирина Абанкина.

При этом, по мнению эксперта, главное - не место в рейтинге, а то, что наши университеты нарастили приборную базу, вводят новые современные программы и дают действительно качественное образование. Но работать еще есть над чем.

Распределение бюджетных мест в вузы закончится к 1 мая

"В рейтингах сравниваются публикации, сравниваются научные премии, сравнивается доля иностранных студентов, доля иностранных преподавателей, стажировки, - отмечает Абанкина. - Для того, чтобы ворваться на высокие позиции, до трети студентов должны быть охвачены международными стажировками. Мы не можем пока себе позволить международной активности. У нас до сих пор большие затруднения с визовым режимом и пребыванием".

По словам Абанкиной, основная цель российского высшего образования - создание инновационной инфраструктуры, "прорыв в высокотехнологичном секторе, создание интеллектуальных продуктов".

"Важно, что у нас поддерживаются вузы, наращивается приборная база, лабораторная база", - подчеркнула Ирина Абанкина.

Общество Образование

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