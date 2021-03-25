Эксперт: Российские вузы укрепляют свои позиции в мировых рейтингах

Российские университеты заметно укрепили свои позиции в глобальных рейтингах. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда рассказала профессор Института развития образования ВШЭ Ирина Абанкина.

При этом, по мнению эксперта, главное - не место в рейтинге, а то, что наши университеты нарастили приборную базу, вводят новые современные программы и дают действительно качественное образование. Но работать еще есть над чем.

"В рейтингах сравниваются публикации, сравниваются научные премии, сравнивается доля иностранных студентов, доля иностранных преподавателей, стажировки, - отмечает Абанкина. - Для того, чтобы ворваться на высокие позиции, до трети студентов должны быть охвачены международными стажировками. Мы не можем пока себе позволить международной активности. У нас до сих пор большие затруднения с визовым режимом и пребыванием".

По словам Абанкиной, основная цель российского высшего образования - создание инновационной инфраструктуры, "прорыв в высокотехнологичном секторе, создание интеллектуальных продуктов".

"Важно, что у нас поддерживаются вузы, наращивается приборная база, лабораторная база", - подчеркнула Ирина Абанкина.