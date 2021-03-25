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25.03.2021 10:53
Рубрика: Экономика

Эксперты назвали одну из наиболее перспективных профессий

Текст: Алексей Дуэль

Одной из наиболее перспективных профессий с большой зарплатой в марте 2021 года оказалась профессия инженера. К таким выводам пришли исследователи РТУ МИРЭА и платформы онлайн-рекрутинга Headhunter.

Фото: Евгений Курсков / ТАСС
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"На первом месте по количеству вакансий - менеджеры по продажам, на третьем - водители, в том числе таксисты, инженеры расположились на втором месте", - уточнили представители HeadHunter.

По данным сервиса, в 2019 год было открыто 270 тыс. вакансий для инженеров, в 2020 году - 301 тыс., а за первые месяцы 2021 - уже 96 тысяч. Больше всего предложений о работе поступает из отраслей строительства, недвижимости, эксплуатации, проектирования, ИТ, электроники, приборостроения, промышленного оборудования, станков и комплектующих, услуг для бизнеса, тяжелого машиностроения, металлургии, энергетики, нефти и газа.

Уровень предложений по зарплатам такой: начинающие специалисты могут получать в месяц до 50 тысяч рублей, квалифицированные - от 90 до 135 тысяч рублей, обладатели высокой квалификации - от 175 тысяч рублей. Обладателям глубоких знаний по редким инженерным профилям работодатели готовы платить более 220 тысяч рублей в месяц.

"В среднем на одну открытую вакансию инженера в 2019 - 2020 годах приходилось менее двух соискателей, что свидетельствует об остром дефиците в данной профессиональной области", - добавили в HeadHunter.

"Россия входит в число мировых лидеров по количеству выпускников вузов с техническим образованием, и результаты исследования демонстрируют, что мы готовим действительно востребованных специалистов, - рассказал ректор РТУ МИРЭА, доктор технических наук Станислав Кудж. - Сейчас часто говорят об исчезающих профессиях, однако инженеры относятся к небольшой категории "вечных" профессий, которые не исчезнут никогда, будут лишь меняться инструменты работы".

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