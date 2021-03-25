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25.03.2021 06:53
Рубрика: Общество

Эндокринолог назвала необычный способ легко похудеть

Текст: Оксана Грибанова

Эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова объяснила, что быстрее прийти в форму поможет принцип, основанный на том, чтобы сгонять белый жир и стараться копить бурый.

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Как объяснила доктор в своем Instagram, есть несколько типов жировой ткани. Достаточно много ученым известно о белой жировой ткани и бурой. Первая в чрезмерном количестве может спровоцировать метаболический синдром и другие проблемы со здоровьем.

"Бурый жир, наоборот, вобрал в себя самое лучшее. Например, он защищает нас от холода", - отметила эндокринолог, добавив, что бурого жира много у младенцев, но со временем его количество уменьшается. Больше, чем у других, ценной ткани и у работающих в холодных условиях и спортсменов, преимущественно, пловцов, терморегуляция которых подвергается своего рода испытаниям.

В буром жире очень много митохондрий, что помогает непрерывно сжигать свободные жирные кислоты - с интенсивностью раз в пять больше обычного. То есть, чем больший процент бурого жира, тем легче человеку похудеть, уточнила врач. По ее словам, совет "сгонять белый жир и стараться копить бурый" предполагает, что человеку нужно больше холода, свежего воздуха, физической активности, закаливания.

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