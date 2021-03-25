Эстафета олимпийского огня стартовала в Японии

Сегодня, 25 марта, в Японии началась эстафета олимпийского огня. Старт мероприятию был дан с футбольного тренировочного центра в Фукусиме.

Старту эстафеты предшествовала торжественная церемония. А первым участником эстафеты стала 34-летняя футболистка Адзуса Ивасимидзу, которая с 2006 по 2016 годы защищала цвета сборной Японии.

Эстафета продолжится 121 день. За это время олимпийский огонь посетит 859 муниципалитетов в 47 префектурах страны. С учетом пандемии коронавируса эстафета будет проходить в условиях повышенной безопасности. Всего в ней примет участие около десяти тысяч человек.

Летняя Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года. Из-за пандемии она была перенесена на год. Организаторы уже сообщили о том, что на Игры не будут допущены иностранные болельщики и волонтеры.