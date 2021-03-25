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25.03.2021 22:39
Рубрика: Власть

Из Риги в Минск

Евгений Лукьянов назначен послом России в Беларуси
Текст: Айсель Герейханова
Российская газета - Столичный выпуск № 64(8415)
Президент Владимир Путин назначил Евгения Лукьянова новым послом России в Беларуси. Другим указом он освобожден от обязанностей посла РФ в Латвии.

"Назначить Лукьянова Евгения Владимировича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Белоруссия", - говорится в указе президента.

Фото: РИА Новости
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Ранее Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками поддержал назначение Лукьянова на этот пост.

Напомним, до недавнего времени главой дипмиссии в республике был Дмитрий Мезенцев. 19 марта он стал Госсекретарем Союзного государства, сменив на этом посту Григория Рапоту.

Ранее комитет Госдумы по делам СНГ поддержал кандидатуру Лукьянова

Дипломатическую карьеру Евгений Лукьянов начал в 1984-м в МИД СССР, а в 1987-1990 годах работал заместителем представителя МИД СССР в Ленинграде. После этого был заместителем директора Государственного Эрмитажа, занимал высокие посты в вузах, банках. В 2007 году стал заместителем полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. В 2010-2016 годах был помощником секретаря, заместителем секретаря Совета безопасности РФ. Пост посла России в Латвии он занял в декабре 2016 года. Известно, что Лукьянов владеет английским и французским языками. Имеет классный чин действительного государственного советника Российской Федерации второго класса, присвоенный в 2009 году.

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