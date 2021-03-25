Евгений Лукьянов назначен послом России в Беларуси

"Назначить Лукьянова Евгения Владимировича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Белоруссия", - говорится в указе президента.
Ранее Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками поддержал назначение Лукьянова на этот пост.
Напомним, до недавнего времени главой дипмиссии в республике был Дмитрий Мезенцев. 19 марта он стал Госсекретарем Союзного государства, сменив на этом посту Григория Рапоту.
Дипломатическую карьеру Евгений Лукьянов начал в 1984-м в МИД СССР, а в 1987-1990 годах работал заместителем представителя МИД СССР в Ленинграде. После этого был заместителем директора Государственного Эрмитажа, занимал высокие посты в вузах, банках. В 2007 году стал заместителем полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. В 2010-2016 годах был помощником секретаря, заместителем секретаря Совета безопасности РФ. Пост посла России в Латвии он занял в декабре 2016 года. Известно, что Лукьянов владеет английским и французским языками. Имеет классный чин действительного государственного советника Российской Федерации второго класса, присвоенный в 2009 году.