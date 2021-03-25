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25.03.2021 22:55
Рубрика: Общество

Цензуры больше нет

Facebook не будет удалять пожелания смерти публичным персонам?
Текст: Алексей Краснов
Российская газета - Столичный выпуск № 64(8415)
Администрация Facebook не будет настаивать на том, чтобы ее модераторы жестко блокировали оскорбления и даже пожелания смерти в адрес публичных персон. Об этом пишет британское издание The Guardian, ссылаясь на внутренний документ соцсети, попавший в распоряжение редакции. В нем, по информации британской газеты, содержатся рекомендации модераторам Facebook меньше обращать внимания на негатив в адрес медийных личностей.

Таким образом руководство соцсети стремится "активизировать дискуссию в отношении публичных персон, часто появляющихся в новостях". Удаляться будут лишь "жестокие атаки" или негативные посты, написанные другими известными персонами. При этом политика в отношении частных лиц, которых соцсеть не считает публичными персонами, значительно строже. Так, в отношении обычных людей Facebook старается не допускать публикаций неоднозначных высказываний, не говоря уже о прямых оскорблениях или пожеланиях смерти. К числу публичных персон соцсеть относит тех, кто за последние два года упоминался в заголовках, подзаголовках и вводках новостей, за исключением тех, кто оказался в центре внимания прессы не по своей воле и детей младше 13 лет. Предположительно у соцсети есть и список публичных личностей, кого нельзя оскорблять ни при каких обстоятельствах, но в распоряжении The Guardian такого документа не оказалось.

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