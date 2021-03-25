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25.03.2021 09:58
Рубрика: Экономика

Forbes составил рейтинг самых надежных российских банков

Текст: Алексей Дуэль
Самым надежным банком в России признан "Сбер" - он занял первое место в рейтинге 100 надежных российских банков по версии Forbes, вернувшись на эту позицию впервые с 2017 года.
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

На втором месте по надежности оказался Райффайзен - именно он уступил первую строчку "Сберу". Замыкает тройку лидеров Росбанк.

Фото: Андрей Махонин/ТАСС
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Лидер позапрошлого года и обладатель второй позиции в прошлом рейтинге Юникредит банк откатился на 12-ю строчку. Эксперты Forbes напоминают, что в мае 2020 года международное рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг банка с максимального для России уровня до ВВВ-, а в декабре отозвало его по коммерческим причинам.

Еще один значительный откат в рейтинге у Ситибанка - он вылетел из пятерки лидеров на 14-е место после того как в декабре агентство Fitch отозвало его рейтинг. При этом у Ситибанка остался высший рейтинг ААА по национальной шкале от агентства АКРА.

"В группу с наивысшей степенью надежности вошли "дочки" иностранных банков и крупнейшие российские банки с рейтингом по международной шкале ВВВ и ВВВ- либо рейтингом ААА по национальной шкале, - отмечают в Forbes. - Группу возглавил "Сбер", поскольку он единственный среди российских банков имеет рейтинг ВВВ по международной шкале, в десятку вошли также ВТБ и Газпромбанк".

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