Forbes составил рейтинг самых надежных российских банков

На втором месте по надежности оказался Райффайзен - именно он уступил первую строчку "Сберу". Замыкает тройку лидеров Росбанк.

Лидер позапрошлого года и обладатель второй позиции в прошлом рейтинге Юникредит банк откатился на 12-ю строчку. Эксперты Forbes напоминают, что в мае 2020 года международное рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг банка с максимального для России уровня до ВВВ-, а в декабре отозвало его по коммерческим причинам.

Еще один значительный откат в рейтинге у Ситибанка - он вылетел из пятерки лидеров на 14-е место после того как в декабре агентство Fitch отозвало его рейтинг. При этом у Ситибанка остался высший рейтинг ААА по национальной шкале от агентства АКРА.

"В группу с наивысшей степенью надежности вошли "дочки" иностранных банков и крупнейшие российские банки с рейтингом по международной шкале ВВВ и ВВВ- либо рейтингом ААА по национальной шкале, - отмечают в Forbes. - Группу возглавил "Сбер", поскольку он единственный среди российских банков имеет рейтинг ВВВ по международной шкале, в десятку вошли также ВТБ и Газпромбанк".