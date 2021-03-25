ФРГ обяжет всех прилетающих иметь отрицательный тест на COVID-19

Власти Германии намерены ввести новое правило для всех пассажиров, прибывающих в страну самолетом. С этого воскресенья, 28 марта, каждый пассажир будет обязан иметь при себе отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сообщает портал Medical Express.

Новые правила должны быть одобрены кабинетом канцлера Ангелы Меркель в ближайшие сутки. "Все путешественники, желающие въехать в Германию самолетом с 28 марта, должны пройти обязательный тест перед вылетом", - говорится в документе. При этом уточняется, что экипажи авиакомпаний будут освобождены от новых правил.

Срок проведения теста должен составлять менее 48 часов, и он оплачивается пассажиром. Этот шаг власти объясняют тем, что Германия борется с резким ростом числа заражений коронавирусом, подпитываемым новыми штаммами вируса, в то время как кампания по вакцинации в стране все еще не набрала требуемых темпов.