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25.03.2021 13:39
Рубрика: Общество

Генпрокуратура опубликовала среднестатистический портрет преступника

Текст: Иван Егоров

Наиболее распространенный тип преступника в России, - это мужчина 30-49 лет без постоянного источника доходов и высшего образования. Такие данные опубликованы на портале правовой статистики Генпрокуратуры.

В России снизилось число несовершеннолетних преступников

Согласно им, мужчины от 30 до 49 лет составляют почти 54 процента от всех преступников мужского пола. При этом 35 процентов из них не имеет высшего образования, и почти у 70 процентов нет постоянного источника дохода.

Реже всего преступления в прошлом году совершали подростки, предприниматели и госслужащие. Состав женской преступности по социальным признакам примерно такой же как и мужчин. При этом граждане России совершили львиную долю - 93 процента всех зарегистрированных в 2020 году преступлений.

Общество Соцсфера Социология Происшествия Преступления Криминал Правительство Генпрокуратура

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