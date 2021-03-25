Генпрокуратура опубликовала среднестатистический портрет преступника

Наиболее распространенный тип преступника в России, - это мужчина 30-49 лет без постоянного источника доходов и высшего образования. Такие данные опубликованы на портале правовой статистики Генпрокуратуры.

Согласно им, мужчины от 30 до 49 лет составляют почти 54 процента от всех преступников мужского пола. При этом 35 процентов из них не имеет высшего образования, и почти у 70 процентов нет постоянного источника дохода.

Реже всего преступления в прошлом году совершали подростки, предприниматели и госслужащие. Состав женской преступности по социальным признакам примерно такой же как и мужчин. При этом граждане России совершили львиную долю - 93 процента всех зарегистрированных в 2020 году преступлений.