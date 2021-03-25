Глава Минэкономразвития дал оптимистичный прогноз по инфляции

К концу года инфляция в годовом измерении (к декабрю 2020 года) затормозится до 4%. Хотя среднегодовой уровень, конечно, будет выше. Такой прогноз сделал глава Минэкономразвития Максим Решетников на брифинге в правительстве.

В феврале инфляция в годовом измерении (к февралю 2020 года) разогналась до 5,7%, на 15 марта она оценивалась в 5,8%. Банк России считает, что этот показатель теперь вернется к цели в 4% только в первой половине следующего года. В связи с этим он на прошлой неделе впервые с конца 2018 года поднял ключевую ставку, а также недвусмысленно дал понять, что до конца года может поднять ее еще как минимум на 0,5 процентного пункта - до 5%.

Комментируя начатое Банком России повышение ключевой ставки, Решетников отметил, что "эта инфляция по большому счету импортирована с мировых продовольственных рынков" и "если мы пойдем по такому пути, то ценой будет сокращение и инвестиционного кредитования в экономике, инвестиций". Он считает, что Банк России при принятии решений по ставке должен учитывать меры правительства по ограничению роста цен, зависящих от мирового рынка.

"Нам кажется, что эти усилия повлияют на уровень инфляции внутри, это все надо учитывать при принятии решений по ставке, и мы с Центральным банком находимся в постоянном диалоге", - сказал Решетников. Он также указал, что не видит рисков давления на цены ни со стороны бюджетных расходов, ни со стороны "навеса" сбережений, созданных населением за время пандемии.