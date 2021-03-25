Глава Минобрнауки дал старт промышленному производству вакцины "КовиВак"

"Я посмотрел различные этапы производства вакцины, это очень высокий уровень научных разработок, и очень важно, что вакцина разработана группой молодых ученых, - сказал Валерий Фальков.
Таким образом третья российская вакцина выходит в гражданский оборот и в ближайшие дни появится в регионах. Как пояснил директор научного центра Айдар Ишмухаметов, "КовиВак" выпускается в форме суспензии для внутримышечного введения, это классическая вакцина. Ее технология основана на цельном инактивированном вирусе SARS-CoV-2, и, как говорят разработчики, будет эффективна и против измененных штаммов.
Научный центр планирует производить до 10 млн. доз вакцины в год.
Валерий Фальков подчеркнул, что вакцина была разработана и запущена в производство в очень сжатые сроки. Препарат получил регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения РФ. В дальнейшем планируется, что вакцина будет выпускаться не только на производственных мощностях Центра Чумакова, но и индустриального партнера - компании Нанолек.