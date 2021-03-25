Глава Минобрнауки дал старт промышленному производству вакцины "КовиВак"

Сегодня в ФНЦ исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова начался выпуск промышленных партий вакцины "КовиВак". Старт упаковке первой выпущенной партии с маркировкой 0001 дал министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

"Я посмотрел различные этапы производства вакцины, это очень высокий уровень научных разработок, и очень важно, что вакцина разработана группой молодых ученых, - сказал Валерий Фальков.

Таким образом третья российская вакцина выходит в гражданский оборот и в ближайшие дни появится в регионах. Как пояснил директор научного центра Айдар Ишмухаметов, "КовиВак" выпускается в форме суспензии для внутримышечного введения, это классическая вакцина. Ее технология основана на цельном инактивированном вирусе SARS-CoV-2, и, как говорят разработчики, будет эффективна и против измененных штаммов.

Научный центр планирует производить до 10 млн. доз вакцины в год.

Валерий Фальков подчеркнул, что вакцина была разработана и запущена в производство в очень сжатые сроки. Препарат получил регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения РФ. В дальнейшем планируется, что вакцина будет выпускаться не только на производственных мощностях Центра Чумакова, но и индустриального партнера - компании Нанолек.