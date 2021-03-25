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25.03.2021 16:58
Рубрика: Общество

Главный репродуктолог оценила влияние вакцин от COVID-19 на репродуктивную функцию

Текст: Ирина Невинная
На сегодняшний день нет данных о том, что вакцинация от COVID-19 может отрицательно отразиться на детородных функциях женщин и мужчин. Об этом заявила сегодня главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин, замдиректора НМИЦ акушерства и гинекологии имени Кулакова Наталия Долгушина

- Научных данных, свидетельствующих о негативном влиянии российских вакцин от COVID-19 на репродуктивную функцию мужчин и женщин, на сегодняшний день нет ,- отметила главный репродуктолог. - Также в отношении данных вакцин не описаны механизмы, которые могут снизить овариальный резерв (созревание здоровых яйцеклеток - ред.) у женщин или вызвать нарушение сперматогенеза у мужчин.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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При этом, по словам Долгушиной, имеются сообщения о том, что перенесенная инфекция в связи с заражением коронавирусом SARS-CoV-2, увеличивает риск различных осложнений беременности и материнскую смертность. "Поэтому, профессиональное сообщество - Российское общество акушеров-гинекологов - рекомендует проводить вакцинацию от COVID-19, особенно гражданам репродуктивного возраста, планирующим рождение детей", - сказала эксперт.

По инструкции к применению всех трех российских вакцин, при уже наступившей беременности прививки делать нельзя. Но, как поясняли разработчики препаратов, это связано не с какими-то опасными свойствами вакцин, а с существующим порядком допуска их к применению - без положительного результата клинических исследований на определенной группе пациентов препарат к использованию не допускается, но клинические испытания на беременных не проводят по этическим соображениям.

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