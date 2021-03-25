Год талантов и чумовой капитал: что ждет Ямал в 2021 году

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов представил ежегодный доклад о положении дел в округе, кардинально изменив формат выступления. Теперь это не столько отчет перед парламентом, сколько обращение к жителям региона с фото, видео и инфографикой.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов представил ежегодный доклад в новом формате обращения к населению с фото, видео и инфографикой. Фото: Пресс-служба администрации ЯНАО

"Послание Дмитрия Артюхова - новаторское по стилю и традиционное по содержанию, - отмечает Дмитрий Орлов, гендиректор "Агентства политических и экономических коммуникаций". - Сделано немало - от значительных объемов жилищного строительства до кардинального изменения состояния дорожной сети. А то, что в регионе объявлен Год талантов с выделением образовательных сертификатов школьникам, свидетельствует: Артюхов умеет выстраивать перспективную политику, ориентированную на будущее".

"Беспрецедентный вызов" - в такой ситуации оказался Ямал в начале пандемии. В округе живет менее 550 тысяч человек и почти 32 тысячи из них переболели коронавирусом. К тому же в нефтегазовом Ямале высокая ротация вахтовых рабочих со всей страны. В самом начале пандемии это дало резкий рост заболеваемости.

"Выявление больных на Ямале на таком уровне, которого не достиг больше никто, - заявил Артюхов. - Мы развернули мощную сеть лабораторий. Охват тестированием у Ямала почти в 5 раз выше, чем в среднем по стране".

Президент Владимир Путин поручил обеспечить россиян инфраструктурой для вакцинации. В ЯНАО развернуто 70 центров, у всех есть возможность привиться, даже у оленеводов-кочевников из тундры. До них добираются специально оборудованные мобильные центры вакцинации. Больницы получили 8 аппаратов КТ и более 7600 единиц высокотехнологичного оборудования, включая аппараты ИВЛ. С июля ямальцам с симптомами простуды бесплатно выдают наборы лекарств. Выдано уже 180 тысяч наборов.

Для исполнения поручения президента в округе медикам первичного звена предоставляют служебное жилье - 100 квартир ежегодно. Хирургический комплекс и центр лучевой терапии, которые возведут в крупнейшем городе округа Новом Уренгое, позволят лечить пациентов всех городов и районов. Регион освоил и телемедицину.

"Треть доклада губернатора посвящена медицине и тем вызовам, с которыми ей пришлось столкнуться в борьбе с пандемией, - отмечает депутат Заксобрания ЯНАО, глава перинатального центра Салехардской окружной больницы Алексей Денисов. - Красной нитью проходит: "Было тяжело, но мы справились". Губернатор объявил о запуске пилотного проекта по проведению неинвазивных генетических исследований для будущих мам. Диагностика будет малотравматичной и бесплатной, а это большой шаг к развитию детского здравоохранения".

Еще одна цель - строительство и ремонт дорог Крайнего Севера. В 2020-м в округе открыли первый в России построенный на частные инвестиции мост через реку Пур и сквозной проезд от Салехарда до Надыма, который впервые в истории соединил две части Ямала - запад и восток.

К концу года округ выйдет на отметку в 330 тысяч расселенных кв.м. аварийного жилья - треть от запланированного к 2024 году миллиона. Новоселье уже справили 5000 семей. Строительство микрорайонов ведется комплексно - чтобы были детсад и школа, парковки и общественные пространства. Средний срок ожидания молодой семьей жилья всего за два года сократился с 5 до 1,5 лет.

Для исполнения поручения президента Владимира Путина медикам первичного звена на Ямале предоставляют служебное жилье. Фото: Пресс-служба администрации ЯНАО

Вырос региональный маткапитал - он самый крупный в стране и составляет полмиллиона рублей. Уже 1000 семей с его помощью улучшили жилищные условия. Появилась региональная выплата на второго ребенка - 150 тысяч. Ее получили 1500 родителей. Благодаря этому растет рождаемость. О необходимости дополнения федеральных мер поддержки семей региональными говорил и Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию. Ямал, похоже, преуспел в его исполнении.

Выполняет регион и другое поручение президента - ликвидировать очереди в ясли. В кратчайшие сроки построено 22 детсада, намечена цель за 5 лет построить 25 школ и качественно обновить 58 действующих.

В национальном округе проживает около 50 тысяч представителей коренных народов Севера, 18 тысяч из них - кочевники. При рождении третьего ребенка им теперь положен чумовой капитал - комплект для национального жилища стоимостью более 0,5 млн рублей: шесты, покрытие чума, печь и две нарты.

"Чумовой капитал на Ямале может стать отправной точкой для регионов, где проживают малочисленные народы, сохранившие традиционный образ жизни, - считает президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России, член СФ РФ Григорий Ледков. - Кочевники остаются на периферии, их обходят такие виды социальной поддержки как маткапитал. Безусловно, его оформляют, но… Как потратить маткапитал, если ты живешь в тундре? Чумовой капитал - серьезное подспорье для таких семей".

К концу 2021 года округ выйдет на отметку в 330 тысяч расселенных кв.м. аварийного жилья – треть от запланированного к 2024 году миллиона. Фото: Пресс-служба администрации ЯНАО

2021-й на Ямале объявлен Годом талантов. Особое внимание уделяется поддержке одаренных детей и созданию условий для развития каждого ребенка. Школы искусств превратятся в современные пространства со студиями дизайна, графики, звукозаписи и театрального искусства, преобразятся библиотеки. Образовательные сертификаты, позволяющие заниматься с педагогами лучших вузов по физико-математическому профилю, получили уже 415 ямальских школьников.

"Мы видим много перемен, которые затронул Дмитрий Артюхов, - говорит спикер Заксобрания ЯНАО Сергей Ямкин. - Это и развитие соцсферы, и новые дороги, школы и детсады, перспективы округа в целом. И такие точечные моменты, как поддержка пенсионеров, многодетных семей тундровиков. Такой формат доклада интересен всему населению округа, а не только депутатам. Каждый житель имел возможность через современную подачу услышать перспективы развития округа и отчет о том, что сделано правительством. Депутаты однозначно поддержат все высказанные предложения губернатора Ямала".