Годзилла будто бы ни с того ни с сего нападает на завод некой корпорации, которая что-то там высокотехнологичное производит, и разносит его ко всем чертям. Общественность в замешательстве: нормально же сидели, чего это он? Глава той корпорации приходит к какому-то учёному мужику и просит его отправиться глубоко в недры за источником энергии, но в недрах легко заблудиться, и нужен поэтому какой-нибудь огромный монстр. Тем временем Конг прохлаждается на острове Черепа, будучи при этом заперт в собственном "Шоу Трумана" - специальный купол вокруг него воздвигли, чтобы Годзилла о его существовании не прознал, а то разозлится ещё. Вышеупомянутый какой-то мужик приходит и говорит какой-то учёной тётке: а давай мы Конга в Антарктиду отвезём, там дырка есть, он в дырку прыгнет, а мы за ним. Учёная тётка, посоветовавшись с глухой девочкой, умеющей общаться с Конгом, соглашается.

Как вы, наверное, уже поняли, сценарий - не самая сильная сторона "Годзиллы против Конга". "Годзилла против Конга" - вещь вообще сугубо узкоспециализированная. Всё, что не касается непосредственно разборок гигантских тварей, лежит далеко за рамками компетенции и/или интереса (вопрос, зачем тогда фильму целых пять сценаристов, оставим на совести самих сценаристов и прочих сопричастных) и болтается безжизненным рудиментом, отчего первый час хронометража становится достаточно серьёзным испытанием терпения и силы воли.

Всего есть две сюжетных линии, основная и условно вспомогательная. Основная - про учёного мужика (Александр Скарсгорд), учёную тётку (Ребекка Холл) и глухую девочку. Функция учёного мужика и учёной тётки - разговаривать псевдонаучными терминами. Функция девочки - делать бровки домиком, лить слёзы в каждой сцене, жалостливо глядя на гигантского примата, с которым у неё почему-то образовалась тесная дружеская связь, и жестами показывать, что Конгу грустно или плохо. То есть функция у всей троицы фактически одна: следовать за Конгом по пятам и разъяснять зрителю, что и зачем происходит. В конце концов линия эта, изрядно помочалив нам мозг слёзками и болтовнёй, превращается в несколько неожиданный и, чего уж там, эффектный ремейк "Путешествия к центру Земли" Жюля Верна и выводит к долгожданной финальной трети.

Со вспомогательной линией дела обстоят чуть-чуть лучше. Здесь перекочевавшая из прошлой части героиня Милли Бобби Браун помещена в сильно упрощённый аналог "Очень странных дел": она бегает по тайным подземельям, населённым монстрами и злыми дядями, в компании трусливого пухлого сверстника (Джулиан Деннисон, паренёк из "Дэдпула 2") и чернокожего конспиролога (Брайан Тайри Генри, Пэйпер Бой из "Атланты"). Двое последних - персонажи комические, призваны разряжать обстановку шутками и паясничаньем. Что, естественно, раздражает, поскольку шутки все плоские, но раздражает не так сильно, как девочка и её сопровождающие по соседству. Кроме того, эта линия ведёт к главному козырю фильма - к тому, ради чего в том числе всё затевалось и ради чего "Годзиллу против Конга" таки действительно стоит осилить. К не обозначенному в заголовке, но важному участнику титульного противостояния. Который круче и Годзиллы, и Конга вместе взятых.

Нет, драки раз на раз Годзиллы с Конгом - это замечательно, конечно, более чем. Мордой об небоскрёб, топором (о да, топором!) по морде, чудные ракурсы с видом из глаз мегагориллы. Но вот этот вот третий одной своей наружностью возносит зрелищность до каких-то совершенно невероятных высот, а как он в бой вступает, так сразу хочется фильму сразу простить всё плохое и ещё сверху доплатить, лишь бы это великолепие не кончалось, - настолько финальная битва прекрасна. Потом, правда, финальная битва всё же кончается, и плохое снова вспоминается.

Тем не менее нужно констатировать: создатели "Годзиллы против Конга" убедительно перекрыли оба достижения предыдущей части серии. Новый фильм прилично так, на два корпуса минимум обходит её в пренебрежении логикой и в тупой старательности, с которой сюжет выделывает не поддающиеся рациональному осмыслению фортеля (никто, например, не удосужился нормально обосновать, почему Годзилла вдруг тот завод в начале атаковал). И одновременно превосходит в том, чем серия славится. С помощью, среди прочего, особо интенсивной эксплуатации известного приёма, который позволяет наполнить фильм шок-контентом в любых объёмах и любой степени изощрённости, не вылезая за формальные пределы "детского" возрастного рейтинга: если кровь не красная или крови нет, можно смело рассчитывать на PG-13. Благодаря чему имеем удовольствие наблюдать расчленение высокополигональных чудовищ с дальнейшим поеданием их внутренностей (опционально). Кому-то это может показаться отталкивающим, зато так по крайней мере честнее.

3.5