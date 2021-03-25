Гол полузащитника "Рубина" Дениса Макарова в ворота "Зенита" признан лучшим в марте в Российской Премьер-лиге (РПЛ), сообщает пресс-служба организации.

Точный удар Макарова в компенсированное время принес казанцам важнейшую победу над лидером чемпионата (2:1). Что интересно - всего через несколько минут зенитовцы могли сравнять счет, но Артем Дзюба не реализовал пенальти.

Между тем партнер Дзюбы по национальной сборной Александр Соболев признан лучшим игроком марта в РПЛ. В этом месяце форвард "Спартака" провел четыре матча и отличился в них пятью забитыми мячами.

Приз сильнейшего тренера достался рулевому столичного "Локомотива" Марко Николичу. "Красно-зеленые" одержали четыре победы подряд после возобновления сезона (над ЦСКА, "Арсеналом", "Сочи" и "Уфой") и поднялись на третье место в турнирной таблице.