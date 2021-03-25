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25.03.2021 14:54
Рубрика: Экономика

Готова ли Россия увеличивать поставки нефти в Индию

Текст: Сергей Тихонов
Россия имеет все шансы включиться в борьбу за нефтяной рынок Индии, но отечественным компаниям, если они хотят всерьез получить долю на нем, придется снижать поставки в других направлениях.

Глава индийского минфина Нирмала Ситхараман заявила, что страна будет искать альтернативные источники импорта нефти для обеспечения стабильных поставок. По потреблению топлива Индия занимает третье место в мире, а ее энергетический рынок самый быстрорастущий.

Фото: AP Photo/Juan Carlos Hernandez
Поставки нефти из России в США достигли рекордных показателей

В борьбу уже включились США, по объемам экспорта вытеснив со второго места Саудовскую Аравию. По итогам февраля поставки американской нефти в эту страну выросли почти на 50% и достигли 543 тыс. баррелей в сутки. Первое место занимает Ирак, а за саудитами следуют другие ближневосточные страны, традиционно много нефти поставляющие в Индию (более 60% индийского импорта нефти приходится на страны Персидского залива), чему способствует их близкое географическое положение.

Россия активно сотрудничает с Индией в энергетической сфере. В начале марта в Москве был открыт Индийский энергетический центр, и страны договорились о создании Целевой рабочей группы по газу. Весьма вероятно, что Индия будет наращивать поставки нашего сжиженного природного газа (СПГ), переговоры ведутся с "Новатэком" и "Газпромом". Но вот с нефтью такой уверенности нет. Несмотря даже на то, что отечественная "Роснефть" владеет 49,13% акций основной индийской нефтеперерабатывающей компании Nayara Energy.

Для России индийское направление экспорта не самое удобное по сравнению с ближневосточными экспортерами, считает эксперт Аналитического центра при правительстве РФ Александр Курдин. Но рынок нефти глобальный, поэтому даже если Индия увеличит закупки от других поставщиков, то Россия в свою очередь заместит этих поставщиков на других, более привычных для нас экспортных рынках, отметил он.

Аналогичное мнение высказал директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков, подчеркнув, что насущной необходимости увеличивать поставки в Индию, у России нет.

На это, правда, можно легко возразить, что почти во всех многочисленных прогнозах Индия называется главным драйвером роста спроса на нефть до 2040 года. Уже к 2024 году ожидается, что спрос на нефть здесь увеличится до 6 млн баррелей в сутки (в 2019 году - 4,9 млн баррелей в сутки). Это две третьих от сегодняшней нефтедобычи в России. Игнорировать такого покупателя не получится, как сейчас нельзя не замечать на нефтяном рынке Китай. И если потребление нефти не будет расти лавинообразно во всем мире, например, падая в Европе, за индийский рынок российским компаниям все же придется бороться.

Другое дело, что сейчас в условиях ограничения добычи ОПЕК+ у России нет дополнительных экспортных объемов нефти, чтобы отправить их в Индию.

"Сейчас вопрос стоит скорее в том, сможет ли Индия конкурировать с другими покупателями за российскую нефть, учитывая ее дефицит на рынке", - отметил Василий Танурков. По его мнению, поставки в Индию российской нефти возможны из черноморских портов.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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То есть речь идет главным образом об отечественной нефти Urals, почти все объемы которой, выбирают страны Европы, Китай и США. Поставки с Дальнего Востока почти полностью уходят в Китай и Японию.

В краткосрочной перспективе сложно говорить о росте экспорта нефти из России в каком-то конкретном направлении из-за ограничений ОПЕК+, считает аналитик "Финам" Сергей Кауфман. Он отметил, что в долгосрочной перспективе сотрудничество Индии и России в плане экспорта нефти может расширяться, если индийцы примут участие в проекте "Восток ойл", который "Роснефть" планирует запустить в 2024 году. При этом российская компания уже имеет контракт с Индией на экспорт 2 млн тонн нефти в год.

Этот объем составляет меньше 1% от всего российского экспорта и всего индийского импорта нефти, но возможно станет заделом для увеличения поставок из нашей страны в этом направлении.

Экономика Отрасли Нефть и газ

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