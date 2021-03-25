Граждане смогут подать на упрощенное банкротство через портал госуслуг

У должников появится возможность подать заявление о внесудебном банкротстве не только в МФЦ "Мои документы", но и через портал госуслуг. Уведомление о проекте поправок на этот счет в закон о банкротстве опубликовало Минэкономразвития.

Ведомство ожидает, что это повысит доступность процедуры и сэкономит время граждан. Закон о внесудебном банкротстве граждан заработал в сентябре 2020 года. Как ранее сообщала "РГ", граждане подали более 7,9 тысячи обращений об упрощенном списании долгов, в отношении 2,6 тысячи граждан процедура была начата, большинству граждан заявление о признании их банкротами во внесудебном порядке было возвращено. Достаточно высокая доля возвратов объясняется несоответствием заявителей критериям закона: размер долга от 50 до 500 тысяч рублей и закрытое исполнительное производство по основанию отсутствия у гражданина имущества, на которое можно обратить взыскание, объяснял замминистра экономического развития Илья Торосов. Но доля возбужденных процедур выросла с 20,5% в сентябре до 46,5% в январе, и в первую очередь, это объясняется растущим пониманием условий закона.

По поручению президента, до 1 марта Минэкономразвития должно было провести анализ практики применения упрощенного банкротства и при необходимости обеспечить ее совершенствование.