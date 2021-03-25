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25.03.2021 01:05
Рубрика: Спорт

Хорватия с Влашичем и Ловреном уступила Словении в отборе ЧМ-2022

Текст: Максим Домчев
Сборная Хорватии проиграла команде Словении в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. В другом матче группы, в которой выступает сборная России, Кипр и Словакия сыграли вничью.

В группе H, в которой выступает сборная России, переигравшая Мальту (3:1), прошли еще два матча. В Любляне встречались команды Словении и Хорватии. В составе гостей на поле вышли защитник "Зенита" Деян Ловрен и полузащитник ЦСКА Никола Влашич. Однако это не помогло - словенцы стараниями Сандри Ловрича на 15-й минуте забили гол, который так и остался единственным в матче. В другой встрече Кипр и Словакия не сумели отличиться - 0:0.

Фото: Matthew Mirabelli / AFP
Сборная России обыграла Мальту в стартовом матче отбора ЧМ-2022

В группе D сборная Франции принимала Украину. На 19-й минуте Антуан Гризманн вывел французов вперед, но удержать победный счет не удалось. Во втором тайме Преснель Кимпембе поразил собственные ворота - 1:1. В другом матче Финляндия и Босния Герцеговины забили вдвое больше, но также не определили победителя. В составе финнов дважды отличился Тэему Пукки, а у соперника точные удары на счету Миралема Пьянича и Мирослава Стевановича.

В Группе А Португалия с превеликим трудом переиграла Азербайджан (1:0), благодаря автоголу Максима Медведева. Команда Сербии добилась победы над Ирландией - 3:2. Дубль на счету Александра Митровича, один точный удар у Душана Влаховича. В составе ирландской команды отличились Каллум Робинсон и Джеймс Коллинз.

Бельгия в группе Е уверенно переиграла Уэльс - 3:1. В составе лидеров рейтинга ФИФА голы на счету Кевина Де Брейне, Тома Менье и Ромелу Лукаку. У проигравших с передачи Гарета Бейла отличился Гарри Уилсон. В самом результативном поединке дня Чехия разгромила Эстонию - 6:2. Хет-трик на счету Томаша Соучека.

В группе G Норвегия разгромила Гибралтар - 3:0, а Латвия со счетом 1:2 уступила Черногории.

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