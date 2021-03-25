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25.03.2021 23:20
Рубрика: Спорт

Включите Чайковского

ОКР нашел замену гимну на Олимпиаде
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск № 64(8415)
В Москве прошло очередное заседание исполкома Олимпийского комитета России (ОКР), основной темой которого стала подготовка к летним Играм в Токио.

Одним из итогов исполкома стала рекомендация российским спортсменам пройти вакцинацию от коронавируса, организованную Федеральным медико-биологическим агентством.

Фото: Philip Fong - Pool/Getty Images
Эстафета олимпийского огня стартовала в Японии

"Чтобы не возникало ситуаций, когда одна из спортивных сборных команд понесла потери и не смогла отправиться на квалификационные соревнования, что может произойти перед Олимпийским играми, я очень рекомендую нашим кандидатам в олимпийскую команду, а также персоналу и тренерам пройти процедуру вакцинации", - сказал журналистам глава ОКР Станислав Поздняков. При этом Поздняков подчеркнул, что вакцинация по-прежнему остается делом добровольным.

Кроме того, на заседании обсуждались варианты замены гимна РФ на Играх в Токио, а так же в следующем году в Пекине, где из-за санкций Всемирного антидопингового агентства россияне не смогут пользоваться государственной символикой. Напомним, изначально ОКР предложил на утверждение Международному олимпийскому комитету "Катюшу", однако в МОК посчитали, что эта песня слишком уж сильно ассоциируется с Россией. В качестве альтернативы был выбран фрагмент из первого концерта Петра Чайковского, уже использовавшийся вместо гимна на чемпионате мира по конькобежному спорту.

"Чайковский является русским композитором, имеет прямую ассоциацию с нашей родиной, но его творчество является частью всемирного музыкального наследия. Поэтому это компромисс для всех сторон. Надеемся, что МОК примет наше предложение", - подчеркнул Поздняков.

Между тем в Японии стартовала эстафета олимпийского огня. Торжественная церемония состоялась в префектуре Фукусима на северо-востоке страны.

Место начала эстафеты выбрано не случайно. Шествие олимпийского огня должно стать символом возрождения после цунами и аварии на АЭС в Фукусиме в 2011 году. Слоган эстафеты: "Надежда освещает наш путь". Первыми факелоносцами стали члены женской сборной Японии по футболу, выигравшей ЧМ-2011.

Эстафета продлится 121 день и пройдет по всем 47 префектурам страны. Завершится она 23 июля в Токио, где состоятся летние Олимпийские игры.

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