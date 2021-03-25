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25.03.2021 16:43
Рубрика: Экономика

К маю может быть разработан стандарт для скейтпарков

Текст: Марина Трубилина

Разработки стандартов оборудования скейтпарков добивается Общероссийский народный фронт. Об этом рассказала координатор центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды Светлана Калинина на форуме-выставке "Госзаказ".

Фото: РИА Новости
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Сейчас безопасность скейтпарка оценивается по цене его квадратного метра, сообщила Калинина. Более затратная площадка считается безопаснее, чем дешевая. "Сертификации по факту нет. Сегодня это опасное оборудование, этим никто не занимается", - рассказала она.

ОНФ уже полгода работает с Минстроем и Росстандартом над созданием требований к безопасности таких сооружений, была собрана документация, проведены переговоры. Результат этой работы должен быть готов к маю, сообщила Калинина.

Экономика Недвижимость Инфраструктура

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