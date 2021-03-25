К маю может быть разработан стандарт для скейтпарков

Разработки стандартов оборудования скейтпарков добивается Общероссийский народный фронт. Об этом рассказала координатор центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды Светлана Калинина на форуме-выставке "Госзаказ".

Сейчас безопасность скейтпарка оценивается по цене его квадратного метра, сообщила Калинина. Более затратная площадка считается безопаснее, чем дешевая. "Сертификации по факту нет. Сегодня это опасное оборудование, этим никто не занимается", - рассказала она.

ОНФ уже полгода работает с Минстроем и Росстандартом над созданием требований к безопасности таких сооружений, была собрана документация, проведены переговоры. Результат этой работы должен быть готов к маю, сообщила Калинина.