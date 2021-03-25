К отпуску на дорожные товары придется потратить более 3 тысяч рублей

С началом весны спрос на чемоданы вырос почти в пять раз, на дорожные наборы - в три. Как россияне готовятся к отпуску, выяснили аналитики сервиса доставки "СберМаркет".

Они сравнили продажи товаров для путешествий в феврале и марте 2021 года. В выборку попали дорожные чемоданы и сумки, переноски для собак и кошек, дорожные гигиенические наборы и наборы для путешествий с размером, допустимым для перевозки в ручной клади.

Оказалось, что спрос на чемоданы в марте вырос в 4,8 раза. Среди гигиенических наборов россияне стали чаще заказывать дорожный вариант (с зубной пастой, щеткой и футляром) - таких покупок в марте стало втрое больше.

А вот продажи компактных сумок-переносок для животных увеличились всего на 10 процентов. Еще одна "дорожная" категория товаров - баночки для шампуня и других "мыльных" принадлежностей - показала спрос на уровне февраля.

По мнению аналитиков, потребители активизировались в связи с постепенным открытием границ и доступным кешбэком за туры по России. К слову, аналогичный всплеск продаж наблюдался и в сентябре прошлого года.

Напомним, первая волна кешбэка за туры по РФ стартовала 21 августа. Как сообщили "РГ" в "СберМаркете", в сентябре продажи чемоданов подскочили почти в шесть раз, переносок - в 1,6 раза, тревел-баночек для перевозки жидкостей в ручной клади - на треть.

Сейчас, по данным сервиса, для сборов в дорогу россиянам нужно в среднем потратить 3364 рубля. В такую сумму обойдется покупка чемодана, дорожного гигиенического набора и комплекта баночек. Сумка-переноска для животных обойдется в среднем в 880 рублей.