Как ИТ-компании проверяют факты в соцсетях

Руководители Google, Facebook и Twitter выступят в конгрессе США, где обсудят борьбу с дезинформацией в Cети на платформах крупных ИТ-гигантов. Об этом сообщает портал CNBC.com. Так, Google уже занимается поддержкой издателей и инвестирует в обучение журналистов. Facebook проверяет все новости, связанные с COVID-19. Twitter разрабатывает инструмент для борьбы с ложными новостями при помощи пользователей соцсети.

Российские ИТ-компании и соцсети тоже проверяют контент на достоверность. В "Яндексе" рассказали, что в ленту "Яндекс.Новости" попадают только те материалы, которые распространяются зарегистрированными СМИ. А на "Яндекс.Дзене" проверку публикаций блогеров осуществляют партнеры программы - ТАСС, "Интерфакс", "Ведомости" и другие.

Фактчекеры в ежедневном режиме проверяют публикации блогеров "Дзена", анализируют достоверность конкретных фактов. На проверку публикации отводится 4-8 часов. В течение этого времени она не показывается в ленте рекомендаций и доступна только по прямой ссылке. Если мнения фактчекеров расходятся, то на странице публикации (вверху на заметном месте) размещается предупреждение. Оно информирует читателей о том, что статья может содержать недостоверную информацию.

Во "ВКонтакте" заявили, что команда модерации ведет мониторинг и блокирует пользователей и ботов, устраивающих массовые рассылки, ограничивает доступ к материалам, вводящим в заблуждение. "Одноклассники" мониторят набирающие популярность публикации по теме коронавируса вместе с Роспотребнадзором.