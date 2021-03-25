Обучение музыке - процесс тонкий. Титанический труд и нереальное терпение ученика и педагога должны сопровождаться удовольствием от чистого звучания любимого инструмента. Изношенные фонды музыкальных школ становятся большой проблемой.

Но ситуация начала меняться. В Липецкой области одной из первых новые ученические скрипки - "Каденция" и "Каприс" - получила детская школа искусств села Боринское. Они изготовлены в Петербурге. И преподаватели не скрывают: "приезда" скрипок ждали с нетерпением. Ими дело не ограничилось. Теперь благодаря нацпроекту "Культура" в школе появились инструменты, которых раньше не было, например, учебные ксилофоны. Их привезли из Москвы. Дополнили фонд и ученические аккордеоны. В школе отметили, что не привыкли жаловаться на устаревшие инструменты. Но только с новыми преподавание музыкальных тонкостей вышло на более высокий уровень.

Теперь и ученики малых городов Самарской области могут играть на лучших инструментах - в этом году 44 школы искусств получили 52 новых пианино. Музыкальной школе в городе-спутнике Новокуйбышевске "Вдохновение" досталось два новых фортепиано "Мелодия" от старейшего российского производителя в Туле. Этой школе искусств более полувека. Многие ее ученики стали профессиональными музыкантами. "Когда ребенок играет на хорошем инструменте, у него и отношение к музыке, и мотивация к обучению совершенно другая", - радуется директор "Вдохновения" Ольга Вешникина.

Школа работает как социокультурный центр. Помимо программного обучения будущие музыканты получают начальное профессиональное художественное образование. Это помогает им как можно раньше определить для себя будущую профессию. Тем более что здесь поддерживают самые смелые творческие идеи преподавателей и учеников. Школа "Вдохновение" входит в национальный реестр ведущих образовательных учреждений страны.

Детская школа искусств N 3 Анапы - тоже одна из участниц нацпроекта "Культура", в рамках которого в этом году ей выделено более миллиона рублей на капитальный ремонт фасада. "Здание, в котором детская школа искусств располагается с 1989 года, было построено в 1971 году. Ранее здесь находилась контора совхоза Гостагаевский. За все это время фасад ни разу не ремонтировали", - рассказала "РГ" директор Виктория Гончарова. За время работы анапской детской школы искусств N 3 более тридцати выпускников выбрали своей профессией сферу искусства. Среди восходящих звезд - выпускница вокального отделения Полина Надюкова, которая поет в музыкальном театре "Санктъ-Петербургъ Опера". Также здесь гордятся особенно Сергеем Шевчуком, который долгое время работал солистом в Кубанском казачьем хоре.

Ученики школы искусств села Боринское будут осваивать новый музыкальный инструмент - ксилофон. Игре на нем обучают не в каждой школе

Как "РГ" сообщили в министерстве культуры Краснодарского края, в этом году по нацпроекту "Культура" капремонт запланирован в четырех кубанских муниципальных детских школах искусств. На их ремонт из бюджетов всех уровней выделено почти 12 миллионов рублей. Ранее ремонт учреждений культуры проводили только в рамках краевой госпрограммы "Развитие культуры", а теперь стало возможным расширить эту работу за счет федерального финансирования.

Справка "РГ"

К концу 2021 года планируется поставить новые музыкальные инструменты, оборудование и учебную литературу в более чем 300 детских школ искусств.

Национальный проект "Культура" состоит из трех федеральных проектов. "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Одна из его целей - создать условия для раскрытия талантов детей в самых отдаленных районах.

С 2021 года к масштабным поставкам музыкальных инструментов для детских школ искусств добавилась новая мера - обновление их помещений. Теперь тысячи одаренных детей смогут заниматься творчеством в комфортной атмосфере с современными техническими и инфраструктурными возможностями.