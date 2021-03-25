Когда в адыгейской станице Гиагинская мы спросили у прохожего как проехать к физкультурно-оздоровительному комплексу "Кристалл", то его ответ удивил: "Не проедете мимо. У него самая яркая расцветка. И ватаги детей вьются". Ориентиры оказались точными.

В адыгейской станице Гиагинская дети теперь могут заниматься не только боксом, но и мини-футболом. Фото: Владимир Аносов/РГ

Спортивный комплекс свыше 2,2 тысячи кв. метров действительно впечатляет. Первыми его оценили воспитанники детско-юношеской спортивной школы (ДЮСШ). Она ютилась в одноэтажном здании, построенном полвека назад. И не вмещала всех желающих. "Строительство комплекса помогло не только разгрузить спортзалы, но и сделать упор на командные игры, - говорит директор Гиагинской ДЮСШ Артур Тхайцухов. - Теперь здесь проходят занятия по мини-футболу, а также боксу и легкой атлетике".

Центральное место занимает зал с высокими потолками и трибуной на 200 зрителей. В начале марта здесь принимали республиканский этап Всероссийских соревнований по мини-футболу среди школьников. Боксерский зал примыкает к комнате с тренажерами. Есть медкабинет, комната отдыха. Просторные раздевалки со шкафчиками для одежды, душевыми кабинами и даже фенами.

Знакомлюсь с ребятами-волейболистами. "Меня приняли в сборную команды Гиагинской", - с едва сдерживаемым ликованием признается 15-летний Александр Смирнов. Но оказывается, волейбол - не единственное его увлечение. Саша играет в футбол, самостоятельно занимается растяжкой и осваивает трюки уличной гимнастики воркаута на установленном во дворе снаряде.

Многие ребята признаются, что занятия спортом для них не случайность. У кого-то старшая сестра работает тренером, у кого-то брат выступает на соревнованиях. В села, где особо работы нет, спорт может стать путевкой в большую жизнь. Именно в местной спортивной секции начал постигать искусство дзюдо будущий чемпион Олимпийских игр в Лондоне Арсен Галстян. Он часто приезжает домой к родителям, встречается с юными дзюдоистами.

"В каждом поселке или станице есть секции по футболу, волейболу, спортивному туризму, - отмечает ведущий специалист отдела по спорту и делам молодежи Гиагинского района Олег Санин. - А в новом спорткомплексе скоро смогут заниматься и взрослые".

Построен гиагинский физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография". В 2021-2023 годах в регионах России планируется построить 134 ФОКа.