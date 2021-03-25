В России семьи с детьми могут взять ипотеку по ставке даже ниже льготной - менее 6,5 процента. Благодаря этому Марина Леонова со своим семейством из Брянска и многодетная семья Зрадовских из Вологды переехали в новые трехкомнатные квартиры.

И таких семей уже сотни тысяч. Они взяли кредит по программе "Семейная ипотека", которая работает в рамках нацпроекта "Демография".

"Раньше была тоже трехкомнатная, но гораздо меньше, в старом доме и плохом районе", - рассказывает брянчанка Марина Леонова. Теперь у ее дочек есть большая светлая детская комната, а у мамы - просторная красивая кухня.

А брянский механик Евгений Васин при помощи льготной ипотеки смог купить 150-метровый коттедж за городом. "Дом еще предстоит отделать, - рассказал он. - Он в благоустроенном поселке, на закрытой территории, рядом детский сад и школа. Даже речка есть".

Кредит на покупку дома по ставке 5 процентов годовых Васиным оформили легко. Чтобы быть поближе к новому жилью, Евгений сменил работу. Раньше трудился механиком в газовой службе, теперь стал начальником участка в сети газовых заправок. И к новому большому дому, и карьера пошла в рост.

Вологодские семьи, в которых родился второй и последующие дети, тоже активно пользуются льготной программой субсидирования процентной ставки по ипотечным кредитам. Благодаря этому уже 981 семья улучшила жилищные условия.

В 2020 году столь выгодным предложением воспользовались 412 вологодских семей с детьми. Льготную ставку установили на весь срок действия кредитного договора - до 30 лет. Максимальный объем средств - до шести миллионов рублей.

Кроме того, в регионе снизили долговую нагрузку по ранее заключенным ипотечным договорам. Жители Вологодчины смогли заключить соглашения на рефинансирование со снижением стоимости кредитных ресурсов до уровня не более шести процентов годовых.

- У нас уже была ипотека, - рассказал многодетный глава семейства Анатолий Шиловский. - Мы обратились с заявлением о ее рефинансировании. Нам быстро все переоформили. И теперь срок ипотеки уменьшился на семь лет.

За три года в семьях, улучшивших с помощью программы "Семейная ипотека" свои жилищные условия, родились более 130 тысяч детей

Семья Зрадовских, воспитывающая четверых детей, также использовала льготную ипотеку на погашение взятого кредита. Они приобрели трехкомнатную квартиру в рассрочку на 20 лет. Раньше платили по кредиту 12,5 процента, сейчас в два раза меньше. Рефинансировать действующие ипотечные обязательства до шести процентов годовых в Вологодской области смогли 293 семьи на общую сумму 342,1 миллиона рублей. Льготная ипотека предоставляется на покупку квартиры на вторичном рынке на весь период кредитования, а также на перекредитование ранее приобретенного вторичного фонда.

Региональный бюджет взял на себя обязательства по компенсации трех процентов от установленных ставок. На это в казне предусмотрели финансирование - по 50 миллионов рублей на 2021-2023 годы, что позволит предоставлять не менее 410 займов в год.

Ипотечные ставки установлены в размере от 5,4 до 8,5 процента годовых в зависимости от первоначального взноса или остатка по рефинансируемому кредиту. В первую очередь договоры заключаются с теми, кто ранее обращался за получением ипотечного займа. За проект "Льготная ипотека при рождении первого ребенка" область получила премию за лучшую региональную практику.

Справка "РГ"

Больше банков смогут выдавать льготные жилищные займы. Изменены требования к подаче заявок для участия в программе "Семейная ипотека".

Банки теперь могут подать заявки при распределении бюджета программы, а не до, как это было ранее. Оператором программы назначен ДОМ.РФ как единый институт развития в жилищной сфере. На его официальном сайте будет публиковаться информация о предстоящем перераспределении средств в рамках программы и о начале приема заявок от новых банков.