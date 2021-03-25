В Липецкой области одной из первых новые скрипки - "Каденция" и "Каприс" - получила детская школа искусств в селе Боринское. А детской школе искусств N 3 из Анапы выделили более миллиона рублей на капитальный ремонт фасада.
Запел смычок "Каденции"
Но ситуация начала меняться. В Липецкой области одной из первых новые ученические скрипки - "Каденция" и "Каприс" - получила детская школа искусств села Боринское. Они изготовлены в Петербурге. И преподаватели не скрывают: "приезда" скрипок ждали с нетерпением. Ими дело не ограничилось. Теперь благодаря нацпроекту "Культура" в школе появились инструменты, которых раньше не было, например, учебные ксилофоны. Их привезли из Москвы. Дополнили фонд и ученические аккордеоны. В школе отметили, что не привыкли жаловаться на устаревшие инструменты. Но только с новыми преподавание музыкальных тонкостей вышло на более высокий уровень.
Теперь и ученики малых городов Самарской области могут играть на лучших инструментах - в этом году 44 школы искусств получили 52 новых пианино. Музыкальной школе в городе-спутнике Новокуйбышевске "Вдохновение" досталось два новых фортепиано "Мелодия" от старейшего российского производителя в Туле. Этой школе искусств более полувека. Многие ее ученики стали профессиональными музыкантами. "Когда ребенок играет на хорошем инструменте, у него и отношение к музыке, и мотивация к обучению совершенно другая", - радуется директор "Вдохновения" Ольга Вешникина.
Школа работает как социокультурный центр. Помимо программного обучения будущие музыканты получают начальное профессиональное художественное образование. Это помогает им как можно раньше определить для себя будущую профессию. Тем более что здесь поддерживают самые смелые творческие идеи преподавателей и учеников. Школа "Вдохновение" входит в национальный реестр ведущих образовательных учреждений страны.
Детская школа искусств N 3 Анапы - тоже одна из участниц нацпроекта "Культура", в рамках которого в этом году ей выделено более миллиона рублей на капитальный ремонт фасада. "Здание, в котором детская школа искусств располагается с 1989 года, было построено в 1971 году. Ранее здесь находилась контора совхоза Гостагаевский. За все это время фасад ни разу не ремонтировали", - рассказала "РГ" директор Виктория Гончарова. За время работы анапской детской школы искусств N 3 более тридцати выпускников выбрали своей профессией сферу искусства. Среди восходящих звезд - выпускница вокального отделения Полина Надюкова, которая поет в музыкальном театре "Санктъ-Петербургъ Опера". Также здесь гордятся особенно Сергеем Шевчуком, который долгое время работал солистом в Кубанском казачьем хоре.
Как "РГ" сообщили в министерстве культуры Краснодарского края, в этом году по нацпроекту "Культура" капремонт запланирован в четырех кубанских муниципальных детских школах искусств. На их ремонт из бюджетов всех уровней выделено почти 12 миллионов рублей. Ранее ремонт учреждений культуры проводили только в рамках краевой госпрограммы "Развитие культуры", а теперь стало возможным расширить эту работу за счет федерального финансирования.
К концу 2021 года планируется поставить новые музыкальные инструменты, оборудование и учебную литературу в более чем 300 детских школ искусств.
Национальный проект "Культура" состоит из трех федеральных проектов. "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Одна из его целей - создать условия для раскрытия талантов детей в самых отдаленных районах.
С 2021 года к масштабным поставкам музыкальных инструментов для детских школ искусств добавилась новая мера - обновление их помещений. Теперь тысячи одаренных детей смогут заниматься творчеством в комфортной атмосфере с современными техническими и инфраструктурными возможностями.
С детьми новоселье легче
И таких семей уже сотни тысяч. Они взяли кредит по программе "Семейная ипотека", которая работает в рамках нацпроекта "Демография".
"Раньше была тоже трехкомнатная, но гораздо меньше, в старом доме и плохом районе", - рассказывает брянчанка Марина Леонова. Теперь у ее дочек есть большая светлая детская комната, а у мамы - просторная красивая кухня.
А брянский механик Евгений Васин при помощи льготной ипотеки смог купить 150-метровый коттедж за городом. "Дом еще предстоит отделать, - рассказал он. - Он в благоустроенном поселке, на закрытой территории, рядом детский сад и школа. Даже речка есть".
Кредит на покупку дома по ставке 5 процентов годовых Васиным оформили легко. Чтобы быть поближе к новому жилью, Евгений сменил работу. Раньше трудился механиком в газовой службе, теперь стал начальником участка в сети газовых заправок. И к новому большому дому, и карьера пошла в рост.
Вологодские семьи, в которых родился второй и последующие дети, тоже активно пользуются льготной программой субсидирования процентной ставки по ипотечным кредитам. Благодаря этому уже 981 семья улучшила жилищные условия.
В 2020 году столь выгодным предложением воспользовались 412 вологодских семей с детьми. Льготную ставку установили на весь срок действия кредитного договора - до 30 лет. Максимальный объем средств - до шести миллионов рублей.
Кроме того, в регионе снизили долговую нагрузку по ранее заключенным ипотечным договорам. Жители Вологодчины смогли заключить соглашения на рефинансирование со снижением стоимости кредитных ресурсов до уровня не более шести процентов годовых.
- У нас уже была ипотека, - рассказал многодетный глава семейства Анатолий Шиловский. - Мы обратились с заявлением о ее рефинансировании. Нам быстро все переоформили. И теперь срок ипотеки уменьшился на семь лет.
Семья Зрадовских, воспитывающая четверых детей, также использовала льготную ипотеку на погашение взятого кредита. Они приобрели трехкомнатную квартиру в рассрочку на 20 лет. Раньше платили по кредиту 12,5 процента, сейчас в два раза меньше. Рефинансировать действующие ипотечные обязательства до шести процентов годовых в Вологодской области смогли 293 семьи на общую сумму 342,1 миллиона рублей. Льготная ипотека предоставляется на покупку квартиры на вторичном рынке на весь период кредитования, а также на перекредитование ранее приобретенного вторичного фонда.
Региональный бюджет взял на себя обязательства по компенсации трех процентов от установленных ставок. На это в казне предусмотрели финансирование - по 50 миллионов рублей на 2021-2023 годы, что позволит предоставлять не менее 410 займов в год.
Ипотечные ставки установлены в размере от 5,4 до 8,5 процента годовых в зависимости от первоначального взноса или остатка по рефинансируемому кредиту. В первую очередь договоры заключаются с теми, кто ранее обращался за получением ипотечного займа. За проект "Льготная ипотека при рождении первого ребенка" область получила премию за лучшую региональную практику.
Больше банков смогут выдавать льготные жилищные займы. Изменены требования к подаче заявок для участия в программе "Семейная ипотека".
Банки теперь могут подать заявки при распределении бюджета программы, а не до, как это было ранее. Оператором программы назначен ДОМ.РФ как единый институт развития в жилищной сфере. На его официальном сайте будет публиковаться информация о предстоящем перераспределении средств в рамках программы и о начале приема заявок от новых банков.
Олимпийская станица
Спортивный комплекс свыше 2,2 тысячи кв. метров действительно впечатляет. Первыми его оценили воспитанники детско-юношеской спортивной школы (ДЮСШ). Она ютилась в одноэтажном здании, построенном полвека назад. И не вмещала всех желающих. "Строительство комплекса помогло не только разгрузить спортзалы, но и сделать упор на командные игры, - говорит директор Гиагинской ДЮСШ Артур Тхайцухов. - Теперь здесь проходят занятия по мини-футболу, а также боксу и легкой атлетике".
Центральное место занимает зал с высокими потолками и трибуной на 200 зрителей. В начале марта здесь принимали республиканский этап Всероссийских соревнований по мини-футболу среди школьников. Боксерский зал примыкает к комнате с тренажерами. Есть медкабинет, комната отдыха. Просторные раздевалки со шкафчиками для одежды, душевыми кабинами и даже фенами.
Знакомлюсь с ребятами-волейболистами. "Меня приняли в сборную команды Гиагинской", - с едва сдерживаемым ликованием признается 15-летний Александр Смирнов. Но оказывается, волейбол - не единственное его увлечение. Саша играет в футбол, самостоятельно занимается растяжкой и осваивает трюки уличной гимнастики воркаута на установленном во дворе снаряде.
Многие ребята признаются, что занятия спортом для них не случайность. У кого-то старшая сестра работает тренером, у кого-то брат выступает на соревнованиях. В села, где особо работы нет, спорт может стать путевкой в большую жизнь. Именно в местной спортивной секции начал постигать искусство дзюдо будущий чемпион Олимпийских игр в Лондоне Арсен Галстян. Он часто приезжает домой к родителям, встречается с юными дзюдоистами.
"В каждом поселке или станице есть секции по футболу, волейболу, спортивному туризму, - отмечает ведущий специалист отдела по спорту и делам молодежи Гиагинского района Олег Санин. - А в новом спорткомплексе скоро смогут заниматься и взрослые".
Построен гиагинский физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография". В 2021-2023 годах в регионах России планируется построить 134 ФОКа.
IT-сервисы идут в мир
Ярославская область и Российско-Сингапурский деловой совет в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" заключили соглашение о сотрудничестве в 2020 году. И сегодня на электронной информационно-сервисной платформе RStrade, продвигающей высокотехнологичные продукты на рынках стран ЕАЭС и региона Юго-Восточной Азии, зарегистрировались уже 72 ярославские компании.
Первый контракт с клиентами из Сингапура бизнесмены (IT-компания "А-Реал Консалтинг) заключили в конце прошлого года. "Наша разработка Интернет Контроль Сервер не только защищает периметр корпоративной сети от внешних угроз, но и является инструментом универсального мониторинга и ограничения активности сотрудников в интернете", - рассказал директор компании Игорь Сухарев.
Программа существует больше 17 лет, за это время переросла в многофункциональное UTM-решение, занявшее свое место на российском рынке. "Дальнейшее развитие мы видели уже в переходе на международные площадки, - объяснил Сухарев. - Сейчас работаем с партнерами из делового совета над пилотным проектом по внедрению нашего программного решения в компании стран АСЕАН". У предприятия уже есть партнеры в Арабских Эмиратах, Тайване, Ливане, Нигерии, проявили интерес представители Индии.
Благодаря нацпроекту значительно увеличил объемы поставок за рубеж и холдинг НАГ (штаб-квартира - в Екатеринбурге). Это крупный разработчик и производитель оборудования для операторов связи, промышленности, ретейла, организатор форумов и семинаров. "Таким компаниям, как наша, господдержка нужна прежде всего в виде экспертных консультаций. Как застраховать экспортную сделку, чтобы снизить риски и не нарушить правила валютного контроля", - отмечает руководитель управления развития бизнеса НАГ Антон Барышев.
Компания участвовала в бизнес-миссиях в Армению и Азербайджан, организованных Министерством международных и внешнеэкономических связей Свердловской области. Это серьезно помогло в налаживании деловых контактов.
Высокотехнологичные товары сегодня отгружают почти во все страны СНГ, где реализуются программы ликвидации цифрового неравенства, а также в Эстонию и Гватемалу. На очереди - Кипр, присматриваются к Намибии и ЮАР.
В прошлом году компании стала лауреатом всероссийского конкурса "Экспортер года" . "Наша задача не просто продать, а найти решение, которое поможет партнеру развивать его бизнес. Мы делимся опытом и готовы учиться. Неслучайно слоган компании: "Следуй за экспертом", - подчеркивает представитель компании.
На трассу вышла 3D-модель
В Ярославской области уже приступили к ремонту девяти дорог. "По результатам проведенных торгов образовалась экономия, за счет которой решено включить в нацпроект дополнительные объекты", - сообщил "РГ" директор департамента дорожного хозяйства Евгений Моисеев. А всего будет отремонтировано 240 километров дорог и пять мостов. В апреле в Гаврилов-Ямском районе запустят новый асфальтобетонный завод.
Заработают новые асфальтобетонные заводы и в Ульяновской области. "Они экологичны. В конструкции установлены рукавные фильтры", - рассказал Владимир Парамонов, директор организации смонтировавшей новый завод в г. Инза. Также среди новшеств - метод устройства "защитного слоя износа" из литых эмульсионно-минеральных смесей. Он поможет предотвратить негативное влияние погоды и обеспечит сцепные свойства дороги.
А в Новосибирской области будет использована технология объемно-функционального проектирования асфальтобетонных смесей. Основным отличием этой технологии является определение устойчивости асфальтобетонной смеси к образованию колеи, сообщил начальник лаборатории АО "Новосибирскавтодор" Александр Будников. Также готовится к внедрению технология автоматического фрезерования асфальтобетона там, где нужна укладка тонкослойного покрытия. В фрезеровочную машину загрузят 3D-модель проекта, что позволяет с высокой точностью снимать верхний слой полотна для ремонта и реконструкции.
ФАП уполномочен лечить
У женщины - диабет, хотя бы раз в месяц нужно показаться врачу. А он - в больнице в Нижней Тавде, за 50 километров от села Карагандинское. "Чтобы к нему попасть, я в свои 80 лет ковыляла до трассы на рейсовый автобус, затем тряслась полсотни километров в одну сторону, потом в другую".
Теперь пенсионерка довольна: новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) буквально под рукой. Модульная белая конструкция под оранжевой крышей с оранжевой же входной группой, окруженная зеленым металлическим забором, стоит в центре поселка и среди сосен заметна издалека.
Каждого здесь встречает информационный модуль и фотопортрет улыбающейся Надежды Малыгиной, молодого фельдшера. "Мы три года ждали нашу Наденьку",- вспоминаются слова пенсионерки.
Знакомимся. После окончания Тюменского медицинского колледжа Надежда работала медсестрой в городской больнице No 2 в Тюмени. В нижнетавдинскую глубинку, на малую Родину мужа, переехала по своей воле. "Тут, оказывается, нет проблем с местами в детский садик, а у нас двое ребятишек", - говорит она.
В Карагандинском сейчас проживает 300 человек. Самому маленькому пациенту -два месяца, самому возрастному - 90 лет. Так что дел у Малыгиной хватает. "У меня иногда такое впечатление, что я - как белка в колесе, -смеется она. -Утром бегу в детский сад на осмотр детишек, потом - планерка по Интернету. Ну и так далее - процедуры, приемы, запись пациентов к узким специалистам, обход паллиативных и мало мобильных сельчан. А еще -вакцинация. Да и мало ли что у кого что случиться".
Селяне старание и профессионализм молодого фельдшера оценили. "Ей могут и ночью позвонить, и в выходной обратиться. Никому в помощи не откажет, - рассказывает Виталий Андронов. - Я раньше со своими болячками ездил в Тюмень, но сейчас и наш ФАП устраивает".
Сами местные в силу своих возможностей тоже приходят на выручку уважаемому лекарю, И снег почистят у ФАБа, и помогут, если надо, без лишних просьб.
Благодаря национальному проекту "Здравоохранение" в регионах продолжается строительство фельдшерско-акушерских пунктов в удаленных деревнях и селах.
В 2020 году заработали более 350 ФАПов и амбулаторий. К 2024 году в России появится 1550 ФАПов и 1300 мобильных медицинских комплексов.
Анатолий Смоляренко, главный врач Тюменской областной больницы N 15:
- В ведении нашей больницы находится 28 фельдшерско-акушерских пунктов. Шесть из них - новейшие, появились в прошлом году точно в срок.
В середине мая по ним еще готовилась документация, а к октябрю запустились все.
Цена одного пункта - около 4 миллионов рублей. Я так скажу: напичканный техникой ФАП сегодня - это не сюжет из фантастического фильма или книги, а норма. Здесь вовсю пользуются 5S - системой организации и рационализации рабочего места.
По сути, это уменьшенная копия поликлиники, где в одном месте можно сдать анализы, пройти флюорографию, УЗИ, ЭКГ. Получить телеконсультацию узкого специалиста не только из больницы в райцентре, но даже из областной клинической.
Только в февраль, например, ФАПы Нижнетавдинского района провели свыше тысячи теле-ЭКГ и исследования сердечного ритма. В ближайшее время всех фельдшеров подключим к программе ip-телефонии, чтобы еще оперативней связывались с коллегами по всему региону и реагировали на запросы населения.