Комитет Госдумы одобрил законопроект о запрете ареста у должников домашних животных

Соответствующие поправки предлагается внести в ГПК. С инициативой выступили депутаты Павел Крашенинников и Владимир Бурматов, являющиеся председателями профильных комитетов Госдумы.

Председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что в настоящее время существует практика изъятия домашних животных у владельцев-должников в рамках исполнительного производства.

Конечно, дворнягу или беспородного кота у человека не заберут. Однако если в доме должника живет какой-то особо породистый кот, он рискует оказаться у судебных приставов. Ведь такие коты стоят дорого. Такие аресты являются, скорее всего, психологической мерой, чтобы заставить должника нервничать и искать деньги. Трудно представить, чтобы взрослую, пусть и очень дорогую кошку кто-то захотел купить на аукционе. Купить-то, конечно, можно, но своим для арестованного кота можно и не стать.

Павел Крашенинников подчеркнул, что предлагаемые изменения будут способствовать более гуманному отношению к домашним животным, обеспечению надлежащих условий их содержания и эмоциональному благополучию их владельцев. Так же уточняется, что понятие "домашних животных" определено положениями закона "Об ответственном обращении с животными". Если же должник профессионально занимается разведением животных, то они для него товар, соответственно, их можно будет забрать. Допустим, должник держит в коровнике частного дома буренку, и не одну. И продает молоко. В какой-то степени они, конечно, домашние животные. Но в данном случае, по мнению экспертов, возможность ареста коров будет сохраняться.