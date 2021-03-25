Компании оштрафовали на 2,4 млрд рублей за неуплату в системе "Платон"

Ространснадзор в 2020 году собрал штрафы за невнесение платы в системе "Платон" на 2,4 млрд рублей, сообщил руководитель ведомства Виктор Басаргин в ходе заседания коллегии.

"Штрафы за несоблюдение требований законодательства о внесении платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешения на максимальную массу более 12 тонн, составили 2,4 млрд рублей", - сказал глава Ространснадзора.

Он добавил, что эта сумма составляет 50% от общего объема платежей, полученных ведомством.

При этом по сравнению с 2019 годом объем собранных штрафов за невнесение платежей в системе "Платон" вырос в 1,26 раза. В целом по сравнению с 2019 годом рост по объему собранных прямых административных штрафов составил 1,33 раза, отметил Басаргин.