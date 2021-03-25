Кому легче всего найти работу

Самый трудный возраст для поиска работы - перед пенсией. И у мужчин, и у женщин. Проще других найти работу тем, кто в расцвете молодого возраста - в 30 - 35 лет. Таковы итоги социологического исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

По данным опроса, молодые люди в возрасте 30-35 лет оценили сложности поиска работы на минимальный балл: в среднем 5,1 из 10. При этом средняя оценка трудностей - 3,7. Правда, более молодым соискателям устроиться на хорошую работу приходится заметно сложнее. В возрастной категории от 18 до 20 лет средняя оценка препятствий при трудоустройстве составляет 6,1 балла из 10, а максимальная - 7,9. Как правило, самое уязвимое место молодых людей от 18 до 24 лет - отсутствие практических умений, опыта и трудового стажа.

Однако самые большие проблемы при поиске работы испытывают кандидаты в 54 - 56 лет. Им сложнее всего: средняя оценка трудностей в этом возрасте достигает рекорда - 8,7 балла из 10. Как объясняют участники опроса предпенсионного возраста, найти работу непросто по ряду причин. Главные и них - высокие требования самого соискателя и социальная дискриминация по возрасту претендентов на рабочее место. Она проявляется, в частности, в готовности взаимодействовать, сотрудничать с соискателями и выстраивать определенный тип отношений, но только с теми, кто удовлетворяет возрастному критерию до 50 лет. Чуть снижается уровень стресса и препятствий при поиске работы в возрасте 57-59 лет он составляет 8,1 балла, в 60-62 года он опять чуть возрастает - 8,3 балла.

Наоборот, проще всего приходится молодым мужчинам. Самый беспроблемный возраст с точки зрения трудоустройства наступает у мужчин в 30 - 32 года. У женщин наиболее легкий возраст для трудоустройства наступает в 33 года и продолжается до 35 лет (5 баллов). В целом на протяжении большей части карьеры женщины оценивают сложности поиска работы все же выше, чем мужчины. Однако, начиная с 48-50 лет, в процессе трудоустройства они испытывают меньший стресс, чем сильный пол. Найти работу после шестидесяти лет дамам проще, чем мужчинам (7,4 против 8,5 балла).